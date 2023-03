Un teatral Einstein celebra el centenario de su visita a Zaragoza 

Encorbatado, con traje y luciendo su característico peinado y bigote, una versión teatral del científico Albert Einstein ha regresado este lunes a Zaragoza para rememorar su visita a la ciudad hace cien años, cuando impartió dos charlas en la Facultad de Medicina y Ciencia y conoció una pequeña parte de la vida científica y cultural de la capital aragonesa.

Y una ajetreada agenda es la que le espera también al actor de la compañía Los Navegantes Jesús Pescador, que encarna al autor de la teoría de la relatividad, y que ha sido recibido en el propio Paraninfo como si se tratara de la mismísima celebridad científica por autoridades como el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; la vicealcaldesa, Sara Fernández; o la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano.

“Buenos días a todos, no os preocupéis, no hablaré en alemán, porque los cien años que han pasado desde mi visita aquí me han permitido aprender algo de castellano”, ha dicho un jocoso Einstein al tomar la palabra en este encuentro, al que también han asistido estudiantes del instituto Goya, como representantes de los cientos de alumnos participantes en estas jornadas de divulgación científica.

En su intervención, el físico alemán ha recordado el honor que supuso conocer a su coetáneo Santiago Ramón y Cajal y, visiblemente emocionado, incluso se ha arrancado con una jota: “No os extrañe si solloza Albert Einstein, este día, por volver a Zaragoza”.

De hecho, se cuenta que durante su visita tocó el violín en una fiesta en el consulado alemán y se emocionó al escuchar cantar a dos joteras. También se acercó al Pilar, a la catedral de La Seo, a la Aljafería o a La Lonja.

“Hace cien años ya existía el paquete turístico porque en cincuenta horas Einstein recorrió toda Zaragoza”, ha bromeado la vicealcaldesa, cuya institución colabora a través de doce visitas guiadas, de las que diez son para alumnos de Secundaria y dos para público general, que se realizarán hasta final de mes, de la mano de Zaragoza Turismo.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, César López, responsable de la Unidad de Divulgación, ha puesto de manifestó que “en un tiempo en el que no había televisión y el cine era mudo, Einstein consiguió convertirse en una figura icónica y popular” gracias en parte a las giras que hizo en todo el mundo, con paradas Estados Unidos, Japón, China, Argentina o España, donde aparte de Zaragoza también visitó Madrid y Barcelona.

“Muchos de los que abarrotaban las salas que Einstein utilizaba para dar sus conferencias, quizás no comprendían del todo lo que era la teoría de la relatividad, pero consiguió estimular su curiosidad por la ciencia y eso es lo que todos los que nos dedicamos a la comunicación social y la ciencia de alguna manera buscamos”, ha agregado.

El rector ha puesto énfasis en que la visita del investigador a Zaragoza demuestra “que ya entonces el nivel de la ciencia que se hacía en esta universidad era suficientemente bueno como para atraer a científicos de este renombre” y ha invitado a los asistentes a fijarse en la estatua que preside la escalinata del Paraninfo, de Santiago Ramón y Cajal.

Para Mayoral, fue una suerte que se conocieran, ya que son “dos de los científicos cuyos hallazgos hace más de un siglo siguen todavía influyendo en el desarrollo de tecnologías”.

De hecho, como ha señalado el representante del comité científico que ha organizado estas jornadas de divulgación, Fernando Bartolomé, para rememorar que “su trabajo sigue más vivo que nunca” han recurrido a especialistas de diversos puntos de España “que siguen trabajando en temas que abrió Einstein a nivel internacional”.

Un programa con destacados especialistas

Así, destacados ponentes especialistas invitados de Baleares, Sevilla, Bilbao y Zaragoza analizarán el legado científico de Einstein y el marco histórico en encuentros para las que se han abierto inscripciones y que serán este lunes y martes en horario de tarde, entre las 17.00 y las 20.00, en el Paraninfo.

En la tarde de este lunes 13 intervendrán el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova y la catedrática de Física Teórica en la Universidad Illes Balears, Alicia Sintes Olives, líder del único equipo español que participó en el descubrimiento de las ondas gravitacionales (Colaboración LIGO).

El martes 14 de marzo, participarán la matemática de la Universidad del País Vasco Marta Macho Stadler, divulgadora y editora de la web Mujeres con Ciencia, con la charla bajo la perspectiva de género ‘La hipotética vida de Matilda Einstein’; el catedrático de Física Teórica y director del

Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, Manuel Asorey, con ‘Gravity, una de las teorías más bellas jamás formuladas’, y el catedrático de Física y Química Javier Turrión, autor de varios libros sobre Einstein, que ilustrará sobre su estancia en Zaragoza.

Cerrará las charlas el investigador del CSIC Fernando Bartolomé, con el tema ‘Einstein, Rocasolano y el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de Zaragoza’, en una tarde en la que también intervendrá el dibujante Daniel García Nieto, para presentar ‘Einstein: cómic y visual thinking en Secundaria’ y que concluirá con la lectura dramatizada del monólogo Einstein y el Dodo, a cargo del actor Ricardo Joven, en colaboración con el Festival de Teatro y Ciencia d'Ensayo.

Además, las jornadas incluyen las charlas para estudiantes de instituto ‘Conversando con Einstein’, un concurso de vídeos; representaciones teatrales, una cena dramatizada o la exposición ‘Einstein y la ciencia aragonesa, disponible en el Museo de Ciencias Naturales (Paraninfo), hasta el 1 de junio.