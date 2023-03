Azcón, a Pau Marí-Klose: "Tiene que pedir una rectificación al mediador que le acusó"

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que el diputado del PSOE por Zaragoza, Pau Marí-Klose, "tiene que pedir una rectificación" al mediador, Antonio Navarro, que "es quien acusó a varios diputados socialistas y, en concreto a uno de Zaragoza, de haber estado en ese tipo de fiestas".

Azcón ha argumentado lo siguiente: "Me he hecho eco de las declaraciones del mediador y lo que le preguntaba al PSOE es que habiendo declaraciones tan graves de que recordaba a un diputado del PSOE, que estaban en esas fiestas en las que acababan con prostitutas y consumiendo estas sustancias, tendrían que aclarar si habían estado o no".

"Pau Mari Klose ha dicho que no ha estado y tengo que creerle, pero a quien tiene que pedir que rectifique es al mediador, que está contando todo lo que parecía que ocurría con diputados socialistas que acababan en comidas, fiestas con prostitutas y consumiendo estupefacientes".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que la transparencia es "fundamental" y cuando hay acusaciones tan graves por el mediador sobre un diputado del PSOE "tiene que aclarar si ha estado o no en esas fiestas".

"Parece ser -ha agregado- que hay más diputados socialistas que estuvieron, pero son ellos los que tienen que decir qué ocurrió y que pasaba en esas fiestas". Asimismo, ha señalado que este asunto, conocido como Caso Mediador, se dilucida en un juzgado y parece que hay una comisión de investigación con posibilidades de salir en el Congreso de los Diputados".

"Es evidente que el PSOE no quiere que se hable, pero está en la sociedad y el Tito Berni y sus compañías y prácticas es evidente que son responsabilidad del PSOE y de nadie más".

De esta forma ha respondido el también alcalde de Zaragoza a la pregunta de si tenía que hacer una rectificación por sus declaraciones de la semana pasada, cuando pidió explicaciones al presidente de Aragón y secretario general de PSOE aragonés, Javier Lambán, ante las afirmaciones de quien da nombre al caso Mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, en las que dice que cree que un diputado de Zaragoza iba a fiestas con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'.