Tal día como hoy: El prefijo 976 pasa a ser obligatorio en Zaragoza y provincia

El 8 de marzo de 1997 Zaragoza se convirtió en la primera ciudad española en contar con nueve dígitos en sus números de teléfono. Culminaba así la primera fase de implementación de este nuevo sistema, obligatorio para cumplir con el protocolo europeo de telecomunicaciones.

HERALDO lo contaba así el 7 de marzo: "A partir de mañana es obligatorio añadir el prefijo 976 a las llamadas telefónicas para Zaragoza y provincia. Durante un mes ha sido compatible el método tradicional de seis dígitos, pero ahora al marcar un número sin el 976 una 'voz' le avisará durante tres meses de la necesidad de sumar el prefijo".

Zaragoza siempre ha sido, según las estadísticas y técnicas de mercado, el perfecto ejemplo de ciudad media española, que la ha convertido en un campo de pruebas ideal para testar nuevos productos e iniciativas comerciales. Se decía que si una obra o espectáculo triunfaba en Zaragoza, triunfaría en el resto de España.

Bajo esta premisa, Telefónica no dudó en elegir a la capital aragonesa como ciudad piloto para la implementación en España de los números telefónicos de nueve cifras. La primera fase del proyecto comenzó un mes antes, el 8 de febrero. Ignacio López, gerente de Telefónica lo explicaba así en un amplio reportaje publicado por HERALDO en su suplemento dominical: "Aquí no se ha tratado de elegir una ciudad piloto para ver qué pasa. El cambio se debe a una falta de numeración real en todo el mundo. Además, los nuevos operadores que aparecerán al liberalizarse el mercado necesitarán de nuevos números. Para entenderlo, eso tan usual de que todos los prefijos empiecen por el 9 no tendrá por qué ser así cuando haya otros operadores".

Publicidad de Telefónica para concienciar del uso del prefijo 976 en las páginas de HERALDO Archivo HERALDO

Una campaña no exenta de polémica



Telefónica inició una intensa campaña publicitaria en prensa, carteles publicitarios y radio que resultó ser muy efectiva. Al mes, un 92% de las llamadas zaragozanas utilizaban en sus llamadas el formato de nueve dígitos.

Pero no todo el mundo estaba satisfecho con la campaña. El Ayuntamiento de Calatayud emitió una protesta oficial. Según podemos leer en las páginas de HERALDO del 13 de marzo, "Los anuncios que han herido la sensibilidad de algunos zaragozanos eran cuñas radiofónicas en las que se cambiaba el lugar desde el que se realizaba la llamada de teléfono (desde Calatayud, Tarazona, Caspe o Cariñena). En esta conversación simulada, uno de los interlocutores habla con un ostensible acento maño, y se pregunta con cierta cabezonería por qué para hablar desde Zaragoza se tiene que marcar el prefijo".

Anécdotas aparte, el proyecto piloto se consideró un éxito en términos generales. El 4 de abril de 1998 el resto de España se unió a lo que hoy en día es tan normal como un número telefónico de nueve dígitos.