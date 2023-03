Una condenada por alejamiento de su expareja denuncia dificultad para comunicarse con su hija

Una zaragozana reconoce que se encuentra desesperada por la situación que le ha generado una condena de 8 meses de cárcel y una orden alejamiento y de comunicación por cualquier vía de su expareja, que le impiden tener a su vez comunicación con la hija menor de ambos, y con un régimen de visitas en el punto de encuentro que coincide con su horario laboral.

Juzgada por lo mismo en dos juzgados distintos

Desde mayo de 2021 y en el plazo de un año esta mujer ha sufrido continuas denuncias, hasta 25, por parte de su expareja, incluso la de ser la causante de una rotura del codo que su hija se había hecho en el colegio el 21 de mayo de 2021, y que se siguió en dos jugados distintos, en el de Instrucción número 4, que la archivó tras constatar que contaba con un documento del centro escolar en el que informaba de que ese día la menor había sufrido un percance, y en el 10, al que el padre recurrió después.

Fue la letrada de oficio la que comunicó en noviembre de 2021 al jugado número 10 que esas diligencias se habían archivado y solicitaba por tanto el sobreseimiento del caso de violencia sobre la menor, por el que este tribunal había impuesto una orden de alejamiento de la niña.

Una situación que dejó en la calle a la madre y que derivó en un intento de suicidio, el segundo, según la afectada, por los problemas generados en la convivencia con su ex, y en los que el Juzgado de Familia número 5 se basó para otorgar la guarda y custodia de la menor al progenitor junto con el de trastorno de personalidad mixto reflejado por el informe del hospital.

En este sentido, en el requerimiento de noviembre la letrada también hizo constar la "desfachatez" del progenitor por interponer ante el juzgado de familia denuncia por incumplimiento del régimen de visitas estando vigente la orden de alejamiento.

Condena por maltrato de obra

El incumplimiento de una orden de alejamiento del marido, que la mujer desconocía, por ir a buscar a su hija al colegio y que acabó con ambos progenitores por el suelo, la llevó de nuevo al calabozo y a un juicio en el Juzgado de lo Penal número 8 al que acudió citada por dicho quebrantamiento pero en el que acabó sentenciada a los siete meses de prisión por maltrato de obra y absuelta por incumplimiento de la orden.

Se queja de que su abogado recurrió la sentencia sin su permiso ya que consideraba que el maltrato de obra debía formar parte de otra causa.

El pasado año la afectada había sido absuelta en otras tres ocasiones por sucesivas denuncias por lesiones, maltrato habitual y coacciones y en la última de las cuales el mismo Penal número 8 reconoce que el ex "está persiguiendo otras finalidades con el presente procedimiento" porque ya pedía suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia.

Se queja de la falta de comunicación entre juzgados porque tiene concedida la patria potestad y régimen de visitas pero al tener orden de alejamiento, incluida la de comunicación, con su expareja, no le han facilitado un enlace con el que poder comunicarse o recibir incidencias de su hija.

En este sentido ha puesto como ejemplo que ha sido un docente del colegio el que le comunicó, de manera extraoficial, porque había sido fuera del horario escolar, que la niña había sufrido un esguince.

Teniendo en vigor la orden de alejamiento del progenitor del Juzgado de Familia le llega la orden de que tiene que ir a la comunión y tiene que mandar un escrito para alertar de ello, de modo que no podrá asistir a la comunión.

"Puedo decidir si la menor participa en actividades extraescolares, pero no puedo ir al colegio a recogerla, ni a la comunión, ni decidir si puede tener móvil o si puede o no ver el Juego del Calamar", denuncia respecto a lo que considera "incongruencias juzgados".

Considera también "humillante" que lleva diez meses viendo a su hija en un punto de encuentro familiar, a lo que se suma que el padre anula visitas de cumpleaños o incluso del día de la madre pero ella no tiene forma de notificar a su hija si no va a poder asistir, que de dos horas de visita una coincide con su jornada laboral o que le embargan la pensión porque aunque las paga por bizum el progenitor denuncia que no la abona.