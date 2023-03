Tablones de anuncios en un mundo digital: "Se los han comido las redes sociales"

El tablón (de corcho) de la entrada del edificio Interfacultades de la Universidad de Zaragoza -en el campus San Francisco- está invadido por decenas de grapas y pequeños trozos de papel, como si de una cara llena de cicatrices se tratara. Son los restos de antiguos anuncios que conviven con los nuevos, dirigidos a los universitarios. "Siempre ves carteles", señala Ayla Naranja, estudiante de Filología Hispánica.

La oferta es variada: clases particulares de idiomas, alquiler de habitaciones en pisos compartidos, viajes de cara a Semana Santa, presentación de libros, cursos de sevillanas y de artes marciales... e incluso el anuncio de una "chica ecuatoriana" que busca empleo. En un mundo digital, donde todo pasa por las redes sociales, a algunas personas les puede llamar la atención la existencia de estos tablones 'de otras épocas'. "Yo siempre los miro, debo ser muy analógica. Aunque me da la impresión de que los estudiantes no los ven mucho. Creo que da otro color a un edificio; más vida y personalidad", apunta Marimar Azcona, profesora de grado de Estudios Ingleses, delante de uno en la antigua facultad de Educación (hoy de Filosofía y Letras).

A su lado, David Resines, que cursa 4º de Estudios Ingleses, reconoce que los suele consultar para intercambio de idiomas. "A mí me han servido para clases de alemán; me estoy sacando el B1. En primero de carrera di una hora a la semana de clase (gratuita) con un estudiante alemán. Y una compañera mía encontró enseguida habitación gracias a ellos; el 90% de los anuncios del tablón que miró eran de alquiler de pisos. Del 1 al 10, le doy un ocho", destaca.

No obstante, Resines opina que se han quedado "obsoletos" frente a la amplia oferta de anuncios que hay en internet. "Se los han comido las redes; la gente joven usa internet. Además, cuando buscas algo muy concreto en un tablón tienes que hacer mucho esfuerzo por encontrarlo, a veces casi una labor de detective. O tienes que tener la suerte de que haya lo que quieres. En cambio, las redes no exigen ningún esfuerzo y solo tienes que responder al anuncio", dice este joven, que admite que personalmente le gustan más los tablones. "En ellos puedes poner lo que quieras y en Twitter, por ejemplo, te limita en caracteres".

David Resines, junto a un tablón de anuncios en la antigua facultad de Educación, hoy de Filosofía y Letras, este miércoles en Zaragoza Heraldo.es

En el caso del turolense Miguel García -en 2º de Historia-, él nunca se ha asomado a los tablones de anuncios dispersos por los edificios del campus público. "Lo que publican los anuncios no me importa nada y no creo que la gente los mire en el día a día universitario. Yo utilizo Instagram o Twitter. Y también moodle, una plataforma donde la Universidad cuelga la información académica", subraya.

Tampoco Mario Valentín, en 1º de Ciencias Sociales, los suele consultar, aunque cree que son necesarios para que todo el mundo esté informado. "Para clases particulares, los anuncios están bien. En internet no se suele encontrar tantos. Y hay gente que se pasa por la Universidad con tarjetas donde se ofertan apuntes, clases particulares...", informa.

Anuncio de intercambio de clases de coreano en un tablón de Interfacultades. Heraldo.es

Los viernes, día de retirada de anuncios

Según detallan fuentes de Unizar, los tablones de las respectivas facultades se 'limpian' (de anuncios) una vez a la semana, concretamente los viernes. Uno a los que más se asoman los universitarios es al que está al lado del ascensor en la planta calle del edificio Interfacultades. Ayla Naranja, en 2º de Filología Hispánica, los suele mirar más bien poco, ya que es usuaria de las redes para buscar información. "Hay muchas páginas de Instagram en las que cuelgan anuncios de habitaciones y también Facebook; te saltan alertas. Y también utilizo los correos electrónicos de la Universidad: nos llegan los actos académicos, las charlas que hay, etc", remarca.

A pesar de no ser usuaria de este tradicional soporte, sí que los considera de utilidad para estudiantes de Erasmus en Zaragoza y para gente mayor que acude al campus aragonés. "El año pasado tuve una compañera de clase que tenía 60 años y vienen a estudiar personas jubiladas. No se manejan de la misma forma que nosotros con las redes sociales e incluso con el correo de la Universidad. Además hay muchos universitarios de Erasmus que no usan las mismas redes y los tablones de anuncios pueden ser un manera de contactar con ellos".

Ayla Naranja junto a uno de los tablones de anuncios de Interfacultades que más se consulta. Heraldo.es

Mientras, Leire Martínez, en 2º de ADE en inglés, prefiere el boca a boca en temas de información de estudios antes que mirar uno de los tablones de anuncios de la facultad de Economía. "Me fío más de mis compañeros. Solo los consulto para temas de fiestas o de Erasmus. Pueden ser útiles, pero cada vez los veo con menos futuro", asegura. Y su compañera Susana Botella -en 2º de Economía- es de su misma opinión. "Mucha información de la Universidad la envían por correo; no suelo acercarme a los tablones. En ellos se suelen publicitar academias y profesores para clases particulares. Y siempre hay gente a las puertas del edificio repartiendo publicidad de sitios donde dan técnicas de estudio", añade.

Uno de los anuncios de la facultad de Económicas. Heraldo.es

Y a Alex Martín, que también cursa ADE en inglés, solo le interesa los anuncios de clases particulares de idiomas. "Te puede servir alguna vez. Veo más útil el email que tenemos los estudiantes de Unizar. En el tablón hay mucha información y está bastante desorganizada, en cambio en el correo es más fácil identificar cada oferta", concluye.