El frío y el viento de Juliette dejan una racha de memes a su paso por Zaragoza

La borrasca Juliette se ha dejado sentir con fuerza en todo Aragón, llegado a alcanzarse rachas de 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad, así como sensaciones térmicas de -34 grados en el refugio de montaña de Góriz.

Los servicios atendidos desde el domingo por el cuerpo de bomberos en Zaragoza ya superan la centena entre caídas de ramas y árboles y desprendimientos de cascotes, tejas de edificios, antenas y señales.

Todas estas incidencias no han impedido que los ciudadanos utilicen sus perfiles en las redes sociales para compartir sus opiniones sobre el clima en la capital aragonesa.

No sabemos que será mejor, el tiempo en Invernalia o en #Zaragoza, pero lo que sí sabemos es que los mañicos iríamos en manga corta al otro lado del muro.



Precaución con el #Cierzo, conductores y peatones. pic.twitter.com/4X6nixDoep — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) February 28, 2023

Los agentes de la Policía Local de Zaragoza se preguntaban durante la jornada de este martes si el clima es mejor en la ciudad o en Invernalia, uno de los reinos ficticios en los que se desarrolla la popular saga de Juego de Tronos, característico por su frío.

Menciona a tus amig@s que no saben lo que es el cierzo o han intentado cruzar los puentes de Zaragoza esta tarde. 🤣

Feliz domingo Zaragoza. 🤗☕️ pic.twitter.com/GWSM0kMorM — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) February 26, 2023

Desde el portal Dstyle se atrevieron a acercarse al Puente de Piedra, quisá el punto que más quejas por el viento y el frío recibe por parte de los zaragozanos y visitantes, a preguntar a los viandantes por el clima.

Cuesta oír las declaraciones entre el fuerte viento que se cuela por los micrófonos, pero en el vídeo unos jóvenes aseguran que prefieren los 40 grados de verano al frío que azota estos días la ciudad.

A la artista conocida como Tía Pilarín también le tocó cruzar este mismo puente durante la jornada del martes "y, efectivamente, se me congeló hasta la etiqueta de la braga faja. Por no hablar de que casi se me vuelan hasta los empastes", asegura.

Este miércoles por la mañana ha compartido en su perfil de Instagram esta ilustración que refleja los sentimientos de más de un ciudadano cuando le toca cumplir con esta ardua tarea.

Esperando en el sitio más frío del planeta la llegada del AVE para ir a la MWC2023.

La estación Delicias de Zaragoza tiene un vórtice que conecta con la Antártida. pic.twitter.com/t1qaCe4djF — Macjosan (@macjosan) February 28, 2023

Otro de los puntos de la ciudad más conocidos por su constante frío es la Estación Delicias. Allí estuvo este 28 de febrero un usuario de Twitter, que cuenta que tuvo que esperar un tren "en el sitio más frío del planeta". Una estación que parece tener "un vórtice que conecta con la Antártida", según bromea este tuitero.

- El Polo Norte fue una sensación diferente, más inhóspita



- ¿Dónde has pasado tú más frío?



- En Zaragoza



🤣 Esta explicación de Ricardo Arregui, neurocirujano, médico de 'Al filo de lo imposible' y uno de los irundarras más famosos pic.twitter.com/zwiAqsrgs9 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 3, 2023

Y es que ya lo dijo Ricardo Arregui -neurocirujano, médico de 'Al filo de lo imposible' y uno de los irundarras más famosos-, que ha viajado por las Siberia profunda e incluso al Polo Norte (hasta 41 grados bajo cero) en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy': "El sitio dónde más frío he pasado es en Zaragoza".