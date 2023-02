Tenis Amateur Zaragoza: una iniciativa ciudadana para fomentar la práctica deportiva

"El disfrute es la clave del éxito para que una persona perdure en la práctica deportiva durante más tiempo". Así lo indica Jorge Marín, doctor en Ciencias de la Salud y del Deporte e impulsor del proyecto Tenis Amateur Zaragoza, una iniciativa ciudadana nacida del confinamiento que invita a socializar y practicar deporte a mayores de 18 años.

"Embarcarme en este proyecto es de carácter personal, pero detrás hay una ética o una creencia en los valores del deporte", sostiene este zaragozano, que actualmente da clases de Biomecánica en la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza.

Esta iniciativa sin ánimo de lucro, que busca ya participantes para el comienzo de su tercera liga, nació hace un par de años con el objetivo solidario de repercutir en la salud de la población, aprovechando el interés por la práctica deportiva tras meses de encierro. "El club lo fundamos en septiembre de 2021 y nació de la desescalada del tenis, que fue uno de los primeros deportes que se permitió practicar. Ahí vimos cómo en las pistas había mucha actividad y mucha participación, más allá de lo que se puede dar en los clubes deportivos que existen en la ciudad. Lo que no había es ningún tipo de organización. La gente quedaba con sus amigos, siempre los mismos con los mismos, y estuvimos mirando si había posibilidad de estructurar esto un poquito. Empezamos con una prueba piloto en la que acabamos siendo 40 participantes, una liguilla. Y a partir de ahí nos animamos a fundar el club", relata Marín, tras concluir hace una semana la tercera liga que organizan.

Varios aficionados durante un partido de tenis en Zaragoza. Francisco Jiménez

Las cifras de participación dan fe de la buena acogida que ha tenido el proyecto. En apeñas año y medio se han disputado en la ciudad más de 800 partidos -315 en el marco de esta última liga, que acabó el pasado domingo y contó con 96 participantes que han disfrutado de la practica deportiva-.

El único requisito para participar es ser mayor de 18 años e inscribirse no tiene ningún coste. "La pertenencia al club es gratuita. La única cuota que se les pide es 10 euros por una competición que dura 4 meses. Es una cifra simbólica, que además revierte en los participantes, ya sea con un pack de bienvenida que se les da con material deportivo o prendas del club y otras actividades que se organizan con el remanente", explica Martín.

"Hacemos grupos reducidos intentando equilibrar los niveles, que es lo más complicado cuando tienes un grupo grande de aficionados, y damos flexibilidad en cuanto a la hora de disputa de los partidos"

Una de las principales premisas a la hora de lanzar este proyecto fue "orientarlo desde la perspectiva de hacer más accesible" este deporte que Marín practicaba ya de niño. "Tenemos una serie de estructuras que a lo mejor no son especialmente comunes en el tenis de competición, y buscamos fórmulas para que sean flexibles y extensibles a nuevos practicantes", indica. En este sentido, lo más difícil de este proyecto es organizar los grupos, que suelen ser de 12 jugadores.

"Hacemos grupos reducidos intentando equilibrar los niveles, que es lo más complicado. Cuando tienes un grupo grande de aficionados es más o menos fácil caer en que se terminen disputando partidos desequilibrados en los que no disfruta ninguno: ni el que gana ni el que pierde, y hemos puesto nuestros medios para minimizar eso", añade Marín.

Para ello, cuentan con un ranquin que calcula en función de los resultados, cuestionarios para la introducción de nuevos jugadores y temporadas cortas para que haya movimiento y los participantes roten.

"Damos bastante flexibilidad también en cuanto a la hora de disputa de los partidos y cuáles son los emparejamientos. Les decimos, por ejemplo, este fin de semana juegan dos personas entre sí en este sitio y a esta hora. Colgamos en la web cuáles son los emparejamientos y tienen dos semanas para jugar. Estamos en un mismo grupo de Telegram, y ahí les indicamos que contacten con su rival para ponerse de acuerdo. Este sistema da flexibilidad aunque es arriesgado si surge alguna diputa... Pero ha sido sorprendente lo bien que ha funcionado. Hay muy bajo porcentaje de conflicto y se nota en esos grupos en los que la gente queda para los partidos que hay muy bien ambiente, que era otro de los objetivos", destaca Marín.

El perfil del jugador y el reto de llegar a más mujeres

Con la celebración de estas tres primeras ediciones, el impulsor de esta iniciativa ya habría logrado el primer objetivo: fomentar la práctica de este deporte entre aficionados. El primer indicador de esta buena acogida sería el número de participantes y la cantidad de partidos que se están jugando.

"Cuando hicimos la prueba piloto éramos 40. Luego hemos hecho tres ligas, y hemos sido 72, 84 y 96 jugadores en la última. Desde que se creó llevamos más de 800 partidos jugados, y también se ha notado que cada edición va a más", destaca Marín, que entre otros objetivos se pantea también realizar alguna investigación en temas de gestión deportiva.

"Almacenamos muchos datos que no siempre compartimos, pero tenemos registrados si ha habido muchos partidos desequilibrados o no, si el formato que utilizamos de liga en dos fases es útil para reducir incidencias... Tenemos también un ranquin interno que lo calculamos a través de una fórmula que se usa principalmente en el ajedrez. Intentamos inspirarnos de distintas fuentes: la liga en dos fases es común en deportes por equipo como el baloncesto o el fútbol (la Champions League), y eso en tenis apenas se ve. Y sí que tenemos en mente publicar algún tipo de investigación académica al respecto en un futuro", afirma.

"La idea es que sea más fácil para esas personas que están empezando a practicar este deporte y se terminen apuntando a algún club si les gusta esto"

Con este proyecto, Marín recalca que no pretende hacer compentencia a los clubes tradicionales. "Yo lo considero más como un paso previo", matiza. "La relación con los cubes de la ciudad es muy buena. Hemos hecho encuentros amistosos con Montecanal, Metropolitan, María de Huerva... y ahora estamos en ciernes para hacer uno con Helios. Hay mucho entendimiento y todos entienden que no somos competencia; no buscamos competir ni cobramos al respecto. La idea es que esas personas que están empezando a practicar este deporte sea más fácil que se terminen apuntando a algún club si empiezan por esto", subraya este docente.

Un partido disputado este miércoles en el Centro Deportivo Municipal Gran Vía. Francisco Jiménez

Por ahora, los perfiles de quienes se han sumado a la iniciativa son variados y hay distintos niveles: desde gente que lleva entrenando 4 o 5 meses en un cursillo municipal y al enterarse de esta iniciativa se apunta a aquellos que jugaban en su etapa infantil y adolescente, y que por distintas razones –universidad o trabajo- lo acaban dejando y luego lo retoman. "En la parte más alta de nuestra población de jugadores -destaca- tendríamos gente que está jugando alguna competición federada y ha conseguido algún punto de ranquin nacional".

La gran mayoría no se conocen, y aquí hay un componente de socialización añadido que va en colación con otro grupo de Telegram que existe para buscar compañeros de partido. "La gente se dedica a buscar rivales. A través de ahí se empieza a conocer mucha gente, pero la mayoría son desconocidos", indica Marín, que pone como ejemplo el caso de "un chico que jugaba muy bien pero no se atrevía a competir" porque se ponía muy nervioso. "Decía que no jugaba bien y se iba triste a casa. A esta liga se animó a apuntarse porque la veía más de aficionados y al final nos decía: 'No he sufrido tanto y he aprendido a afrontar los partidos'", cuenta orgulloso Marín.

El siguiente reto pasa por implicar a más mujeres en esta práctica deportiva que se organiza en torno a competiciones mixtas y que, a pesar de tener a más hombres inscritos, sí cuenta con alguna participante en categorías "relativamente altas", pudiendo competir con hombres a buen nivel. "En alto rendimiento, las diferencias biológicas entre sexos plantean una diferencia difícil de paliar, pero en nivel aficionado no tiene por qué darse que esta diferencia afecte al rendimiento", explica este experto en Ciencias de la Salud y del Deporte.

A su juicio, y como apuntan varios estudios de la Universidad de Zaragoza, la adolescencia es el periodo de edad en el que más pérdida de práctica deportiva sufren las mujeres. "A este respecto, aparte de las actividades tenísticas que hacemos, hemos llevado a cabo unas charlas divulgativas y la siguiente mesa redonda será destinada a 'Tenis y mujer', e intentaremos que participen chicas que están compitiendo, monitoras de la ciudad o mujeres que estén en puestos de responsabilidad, porque es una problemática general en el deporte y el tenis no se salva de ello", asegura este docente, que espera batir un nuevo récord de inscripciones de cara a la próxima liga, que comenzará el próximo 6 de marzo. Para apuntarse, se puede contactar por correo electrónico o a través de Instagram, donde cerrarán inscripciones este viernes.

Marín, por su parte, anima a participar a todo el mundo, no solo por los beneficios del deporte en la salud sino también por el buen ambiente que se respira en los partidos. "Alguna vez hemos pasado encuestas de satisfacción y la gente está muy contenta con la organización y los rivales. Terminamos la última edición este domingo, que se jugó la final y pudo verla público… Nos pudimos juntar bastante gente y, al acabar, el grupo de Telegram que tenemos se llenó de mensajes de apoyo y de ánimo a la competición y al resto de compañeros. Para mí este proyecto es difícil de compaginar. He sido padre hace muy poquito, y al final es algo que quita mucho tiempo y hay que buscar la manera de encajarlo, pero precisamente el buen ambiente que se ha conseguido y las ganas que le pone todo el mundo hace que sea bastante más llevadero todo", concluye ilusionado.