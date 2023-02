Ego frente a conciencia colectiva: arrancan en Zaragoza las IX Jornadas de Psicología Transpersonal

La Universidad de Zaragoza acoge este viernes y sábado las IX Jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad, organizadas por el Máster de Mindfulness de Universidad de Zaragoza y la Asociación Transpersonal Iberoamericana.

La Psicología Transpersonal, disciplina que estudia la consciencia, es un intento de comprender lo humano en toda su complejidad y desde todas sus dimensiones esenciales, incluidas las espirituales o contemplativas. Este foro pretende abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre aspectos transcendentes e intrínsecos al ser humano desde la perspectiva transpersonal, la cual comprende a la persona como una parte indivisible de una unidad mayor.

Para esta IX edición se ha propuesto el lema 'Más allá del ego', haciendo honor a uno de los primeros libros que se escribieron sobre psicología transpersonal, editado en España por Kairós, donde participaron los todavía hoy mayores representantes de la disciplina en el mundo. En él se exponen las bases de esta innovadora escuela que Abraham Maslow llamó 'Cuarta Fuerza' en Psicología.

Para profundizar en esta disciplina de forma académica y vivencial, las jornadas reúnen a expertos de distintos ámbitos, desde los periodistas y escritores Teresa Viejo y Fernando Sánchez Dragó hasta una maestra zen, Berta Meneses, el filósofo Vicente Merlo o el catedrático y coordinador del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, Javier García Campayo, al frente de la organización de esta edición que llega por primera vez al campus aragonés.

Conciencia, vacío y desarrollo del yo

El ego, la conciencia y el vacío o el desarrollo del yo son algunos de los aspectos que se abordan en las charlas y talleres prácticos que se están sucediendo a lo largo de estos dos días, tanto de manera presencial como online.

La mesa inaugural de las jornadas ha arrancado este viernes a las 9.00 y ha estado llena de metáforas en un breve acercamiento a la psicología transpersonal de la mano de los organizadores de las jornadas Román Gonzalvo y Rafa Millán, de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, y Javier García Campayo.

"Cuando vivimos desde el ego, sentimos que somos una ola del mar y perdemos de vista ese mar en conjunto que es lo que nos engrandece. Todos los que estamos aquí es porque tenemos un anhelo: ser algo más que una ola", ha asegurado Gonzalvo,

"Tradicionalmente la sociedad ha sido transpersonal, no individual. En el Paleolítico, los seres ya se relacionaban de manera colectiva ayudándose unos a otros. Ahora vivimos en una sociedad etnocéntrica y narcisista en la que solo nos tenemos en cuenta a nosotros mismos y a nuestro entorno más reducido, pero no tenemos esas conexiones más amplias con el conjunto del mundo. Y precisamente la psicología transpersonal trata de ir más allá de nosotros mismos para lograr eso”, ha explicado por su parte Campayo.

El ego, la conciencia y el vacío también han protagonizado la primera mesa redonda de las jornadas de la mano de la maestra zen y filipense, Berta Meneses. "Tendemos a confundir el ego con el ser, pero solo el ser nos puede liberar de la frustración", ha explicado Meneses en una ponencia en la que se ha abordado también "ese misterio que nos habita" que los seres humanos encontramos en el "vacío".

También desde la perspectiva espiritual, el psicólogo y educador Jorge Ferrer, de manera online, ha hecho una explicación sobre la individuación espiritual de cada uno de los seres humanos alejándose de ese ego que nos vuelve narcisistas. Y para construirse a sí mismo a través de las realidades, el maestro de yoga y tantra y psicólogo Saúl Martínez ha analizado cómo podemos encontrar las características de uno mismo en el plano espiritual. "La idea es esencialmente ver lo trascendental cuando el ego no está", ha reconocido el maestro, haciendo alusión a lo "grato que es abordar temas transpersonales y espirituales en una universidad".

Por la tarde, las charlas magistrales han arrancado con el filósofo, escritor e indólogo Vicente Merlo, con su propuesta 'La cuestión de la identidad (¿personal?) en la psicología transpersonal y en el yoga integral'.

Después, el escritor Fernando Sánchez Dragó ha impartido la charla 'El hombre sin etiquetas. Tipos psicológicos. El centrípeto y el centrífugo'. Por su parte, Teresa Viejo ha planteado en su ponencia 'El propósito de la curiosidad: despertar nuestra espiritualidad'. Posteriormente tiene previsto unirse a Sánchez Dragó y Vicente Merlo para la última mesa redonda del día.

Dos talleres simultáneos

Este sábad,o 25 de febrero, abrirá la sesión el maestro de meditación vipassana Fernando Rodríguez Bornaetxea, que dará una charla magistral sobre ir 'Más allá del materialismo'. La escritora Mardía Herrero le sucederá con la ponencia 'Hacia una hermandad transversal. Tradición y psicología transpersonal'.

Habrá además dos talleres simultáneos. El primero, impartido por el escritor y antropólogo Josep María Fericgla bajo el título 'Entreabriendo las Puertas de la Percepción'. Y Mardía Herrero y Rafa Millán dirigirán el taller 'Unir el cielo y la Tierra. Un ejercicio vivencial de síntesis psicológica y espiritual de inspiración sufí'.

Por la tarde intervendrá el escritor y arabista Pablo Beneito sobre 'El ego condicionado versus el Yo Transpersonal en Ibn el Arabi' y la doctora en Psicología y diplomada en Teología, Ana Gimeno-Bayón, expondrá la ponencia 'Yo no me acabo en mí. La amplitud y profundidad del ciclo de fluir vital'. El doctor y catedrático en Psiquiatría Javier García Campayo cerrará las jornadas con su enfoque sobre 'Vacuidad y No Dualidad'.