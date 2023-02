Cita previa en la DGT de Zaragoza: demoras, dificultades y trato especial a los mayores

Realizar un trámite administrativo sin cita previa se ha vuelto para muchos ciudadanos una "odisea". Y conseguir la cita, en algunos casos, también.

A los puntuales fallos informáticos, se suma la "farragosidad" de algunos portales para conseguirla y la cantidad de papeleo que en algunos casos impide a quienes ya tienen asignada una fecha llevar a término su gestión.

Este es el caso de Susana, una zaragozana que este jueves acudió a la sede de la DGT de Zaragoza para dar de baja el coche de su padre, fallecido hace unos meses. "A través de la web es complicadísimo pedir cita porque es un lío y en el 060 también, imposible. Al final lo he conseguido por la aplicación", contaba este jueves mientras cumplimentaba la solicitud que le habían indicado a la entrada de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Siempre que el trámite sea para la persona que acude a las oficinas, en este servicio existe "desde hace meses" la posibilidad de ser atendido sin necesidad de cita previa a los mayores de 65 años. "A veces nos la intentan colar... Y reiteramos que tiene que ser para la persona que lo solicita. Por ejemplo, un hombre de 92 años que había perdido el carné y necesitaba un duplicado. En este caso se le atiende sin cita previa, pero no vale venir con alguien mayor para resolver un asunto propio", explica la vigilante de seguridad.

Al margen de esta excepción, que se realiza para salvar la "brecha digital", fuentes de la Delegación de Gobierno recuerdan que, de forma general, antes de acudir a realizar un trámite de manera presencial a cualquiera de las oficinas de Tráfico es preciso solicitar cita previa. "Te la intentaremos facilitar lo antes posible y, al menos, dentro de los quince días siguientes al día en el que hayas hecho tu solicitud", informa la Dirección General de Tráfico en su página web, donde se indican también aquellos trámites que no necesitan cita previa, como son el pago de multas, la consulta del saldo de puntos, la presentación de escritos, alegaciones y recursos o la presentación de una queja o sugerencia.

Para el resto de gestiones, la ciudadanía se enfrenta a un trámite común en la mayoría de administraciones, que es la solicitud por teléfono o a través de internet de una cita previa, un requisito que deja en el "limbo" e impide contabilizar a las personas que encuentran dificultades para ser atendidos de forma presencial. "La cita previa es una estafa porque está ocultando a los que quedan sin atender", se quejaban este jueves los funcionarios del INSS en la protesta nacional de empleados públicos en Zaragoza.

Varios zaragozanos esperan su turno para ser atendidos con cita previa en las oficinas de la DGT de Zaragoza. P. B. P.

Según fuentes consultadas, hay personas que han pasado "más de dos meses" tratando de conseguir cita previa por internet para trámites en oficina, y a quienes el propio portal les invitaba a intentarlo de nuevo más tarde, puesto que el horario de atención al cliente estaba completo para los próximos días.

Imposibilidad de conseguir cita previa. H. A.

Por el contrario, este jueves, Ana Suárez y su hijo Giovanni presumían de haber conseguido cita por internet apenas dos días antes de la fecha asignada. "La pedí el martes y me la dieron para hoy", señalan mientras cumplimentan los papeles que deben entregar en ventanilla. Han acudido a las oficinas para corregir un error de empadronamiento que hay en la documentación de su vehículo. "Ya vine el martes y fue muy fácil. Necesito que me hagan un cambio de documento porque antes vivía en Tenerife y nos cogió mal los datos al comprar el coche aquí, en Zaragoza, donde nos mudamos hace año y medio con la familia", afirma. Su madre, que le acompañaba a hacer la gestión, valoraba positivamente la atención recibida así como el hecho de que atiendan en esta administración a personas mayores de 65 años sin necesidad de cita previa. "Para las personas mayores debería haber un trato especial porque se enredan con el celular y si no ahí están bloqueados...", opina.

También hay quienes consideran que este servicio al público debería extenderse al resto de la ciudadanía, teniendo en cuenta otros factores y no solamente la edad.

"Yo he intentado hacerlo por internet y no me dejaba cambiar la titularidad del permiso de circulación. Al final he tenido que coger cita y venir aquí", contaba otro zaragozano, minutos antes de ser atendido.

Anatoli, por su parte, acudía también este jueves al servicio provincial de la DGT para conseguir su clave electrónica, si bien para este trámite no era necesario pedir cita.

Anatoli, intentando conseguir clave electrónica en el servicio provincial de la DGT. P. B.

"La cogí ayer -por este miércoles- y me dieron para hoy (jueves) a las 9.40. Pero hay una incidencia con la web y no nos deja... Seguiré probando desde casa", comenta. Durante algo más de tres cuartos de hora, la página web de la DGT, dependiente del Ministerio del Interior, daba un error informático a la hora de realizar esta gestión y, según explicaron los funcionarios, no era "problema" de esta delegación, donde actúan de "intermediarios" para ayudar al ciudadano y agilizar este tipo de trámites en horario de 9 a 13.00.

Por su parte, fuentes de la Delegación de Gobierno en Aragón detallan que a través del sistema de cita previa se pueden realizar de modo presencial todos los trámites competencia de la DGT. "A través de este canal se atiende a personas físicas, ya que las personas jurídicas están obligadas a relacionarse de forma electrónica con la administración y la DGT ha habilitado los canales necesarios para ello", puntualizan.

En concreto, en el servicio provincial de Zaragoza, se ponen a disposición de los ciudadanos entre 70 y 100 citas diarias. "Se abren para el quinto día contando desde el actual y, además, se abre un día más adicional (1 semana más 1 día)", detallan las mismas fuentes.

Por otra parte, la DGT pone a disposición de las personas mayores la posibilidad de acudir sin cita previa a la Jefatura en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00, para realizar los trámites en los que figuren como persona interesada, no pudiendo acudir sin cita previa cuando lo hacen como representantes de terceros.

"Cada día se atienden mediante este sistema a entre 20 y 33 personas mayores de 65 años", concluyen.