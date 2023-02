Polémica por la fecha de Zaragoza Florece:  Chueca la mantiene y Ranera la lleva a la Junta Electoral 

La fecha de Zaragoza Florece sigue siendo foco de atención para los grupos políticos ante la coincidencia con la cita electoral. La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado este miércoles que no se cambiará la celebración del evento, el último fin de semana de mayo, que es la fecha de los comicios autonómicos y locales porque "con la Ley electoral en la mano, no hay nada que lo impida".

De esta forma ha respondido a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, quien ha anunciado que llevará este evento a la Junta Electoral por coincidir con esa fecha de votación.

"El PSOE no piensa en los zaragozanos, sino en su interés partidista y no se por qué piensa que sea un problema que se celebre Zaragoza Florece, que los ciudadanos lo disfrutan y que coincide con las elecciones, pero solo un día". Por ello, ha señalado que sea la Junta electoral la que lo determine, "pero con la ley electoral en la mano no hay nada que lo impida", ha incidido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que no se cambia la fecha porque es la tercera edición que al igual que el año pasado es el último fin de semana de mayo y "no hay motivo para que los ciudadanos dejen de disfrutar de cuatro días festivos". "No creo que sea un impedimento para ir a votar como, igualmente, hay ferias en otras ciudades de la comunidad autónoma".

La consejera municipal ha lamentado que el PSOE pone palos en la rueda a proyectos de ciudad entre los que ha citado el nuevo estadio de La Romareda y les ha instado a que argumenten por qué "no quieren que Zaragoza sea subsede del Mundial de Fútbol 2030 y tener un campo a tiempo".

Asimismo, ha estimado que tendrán que explicar por qué "se oponen a la reforma de la avenida de Navarra o al proyecto de Pontoneros o a que la ciudad esté más limpia, que es algo básico y fundamental".