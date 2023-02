Susto en Independencia por la presencia de un denso humo negro

Susto en Independencia este jueves por la mañana. Pasado el mediodía, una densa nube de humo negro se podía ver en el cielo de la céntrica arteria zaragozana y llamaba la atención de los viandantes, que, preocupados, alzaban la mirada, señalaban y se preguntaban unos a otros por la procedencia y la magnitud del suceso.

Avisados los Bomberos de Zaragoza, de inmediato se han personado en el número 8 de la citada calle con una autoescala y los efectivos han revisado el edificio en busca del origen del humo. Al parecer, según los propios bomberos, el problema era la mala combustión de la caldera, que, al no quemar en condiciones, emitía el llamativo humo negro.

Sin embargo, los especialistas han restado importancia al suceso porque, según han explicado, “el humo salía por el conducto que debía”, es decir, la chimenea situada en la azotea del inmueble, y no se desviaba ni salía por otros puntos, lo que ha favorecido que no invadiera rellanos de escalera ni viviendas o despachos y no haya habido que ventilar dichos espacios. Ninguna persona se ha visto afectada.

Los encargados de mantenimiento del inmueble han desconectado de inmediato el sistema de calefacción para revisar exhaustivamente la instalación y dar con el problema para su inmediata reparación. Desde Bomberos de Zaragoza han explicado que este tipo de sucesos suelen tener lugar más al principio del otoño-invierno, cuando empiezan a arrancar las calderas con la llegada de los primeros fríos.

Es entonces, han indicado, cuando algunos sistemas queman mal debido a la carbonilla que ha podido quedar depositada en los conductos a lo largo del año y se produce una mala combustión como la ocurrida este jueves. Sin embargo, que se haya producido a mediados de febrero tampoco es extraño, y ahora serán los especialistas de mantenimiento los que revisen la instalación para solventar la avería.