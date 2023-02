El monitor de Jaca acusado de abusos se justifica: "No sé qué película se han montado estas chicas"

El monitor al que las chicas de La Muela atribuyen los abusos está convencido de que si los profesores le hubieran dejado disculparse ante las menores «todo se hubiera quedado en una anécdota». Así lo declaró el pasado 27 de enero ante la juez de guardia de Jaca. «Estoy destrozado y llevo una semana llorando», explicó al término de su comparecencia, a la que ahora ha tenido acceso HERALDO, y en la que dio su versión de los hechos.

Como las denunciantes explicaron que el monitor había utilizado uno de sus juegos para dejar en calzoncillos a un chico, la juez le preguntó si era verdad. «No voy a esconder nada, porque el juego está en los dosieres de la empresa. Mis padres han sido ‘scouts’, yo he sido ‘scout’ y este juego se ha hecho toda la vida, nunca ha habido ningún problema. Es más, las implicadas literalmente estaban riéndose de lo que ocurría, que es el objetivo del juego, sin llegar a humillar», manifestó. «Pero ¿es cierto que usted le insistió para que se quitara también los calzoncillos?», quiso saber la juez. «No se le obligó. Se le dijo un par de veces de forma jocosa, sin maldad», contestó.

Sobre por qué despertaba a las menores entrando sin llamar en su habitación y tirándose en sus camas, el encausado dio una explicación: «Lo que pasó es muy sencillo, fui a despertarlas con un abrazo, pero sin ninguna intención de índole sexual. No quería ser un sargento que grita en la puerta ¡venga arriba!, ¡venga arriba! Era para que se levantaran suavemente». «Pero yo no metí las manos por debajo de las sábanas, no sé qué película se han montado estas chicas en la cabeza», añadió. «En ningún momento he entrado en una habitación donde hubiera un chico o chica desnuda –apuntó–. Siempre llamo a la puerta, y si me niegan el acceso no entro». Al preguntarle también por qué propuso a una chica que se duchara en su cuarto, el investigado manifestó que fue «para que no discutieran entre ellas», por una mera cuestión «logística».