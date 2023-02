Daniel Pérez garantiza lista electoral en el Ayuntamiento de Zaragoza 

El líder autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado este martes que la formación presentará una lista al Ayuntamiento de Zaragoza en las próximas elecciones municipales, aunque no ha aclarado si, en su caso, se presentará a liderar la lista a las autonómicas.

Después de que ninguno de los seis concejales de Zaragoza (incluidos la vicealcaldesa, Sara Fernández, y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano) anunciaran su intención de no liderar la lista de Ciudadanos, Pérez ha asegurado que en el Consistorio zaragozano la formación naranja presentará una lista "sólida, solvente y de gente capacitada" al tiempo que se ha mostrado convencido de que este partido va a ser "decisivo" en las instituciones.

Preguntado por si está dispuesto a liderar la lista municipal, en una rueda de prensa en las Cortes para valorar la firma de la unión de estaciones de Astún y Formigal, Pérez ha asegurado que no cree "en la política como un mercadeo de conveniencias".

Tampoco se ha pronunciado sobre si se presentará a las primarias para liderar el partido en Aragón porque "lo primero que quiero hacer -ha dicho- es saber qué va a hacer el partido", ya que aún no se han convocado y es una decisión de la dirección nacional de la que, como ha recordado, él no forma parte.

No obstante, ha subrayado que acatará lo que se decida: "estoy a disposición del partido, no me rindo ante las dificultades pero no participaré en procesos que puedan entenderse como enfrentamientos internos", ha sentenciado.

A su juicio, "lo que le iría (al partido) bien sería identificar quién es la persona más idónea para afrontar las elecciones" y, en el caso de que se convoquen primarias, tratar de "buscar una candidatura de consenso entre todos los que decidan presentarse".