Cerca de 100 personas se manifiestan en Calatayud para criticar el nuevo pliego de ambulancias

A las puertas del centro de salud de Calatayud, en el paseo Cortes de Aragón, se han concentrado cerca de un centenar de personas bajo el lema 'En defensa de nuestros pueblos' para criticar el nuevo pliego del transporte sanitario urgente del Gobierno de Aragón. Lo han hecho convocadas por el Partido Popular, con presencia de concejales de la comarca, diputados provinciales, autonómicos y del líder de los conservadores a nivel autonómico, Jorge Azcón; y el responsable provincial, Ramón Celma.

"Llevamos tiempo denunciando que la UVI secundaria está permanentemente sin médico, que se necesita más de una hora para atender urgencias en el sector y que van a desaparecer las unidades de soporte vital básico de Ariza, Daroca e Illueca durante 12 horas", ha resumido el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda. Al mismo tiempo, ha incidido en que "lo vamos a seguir reivindicando porque ni los ictus ni los infartos ni los accidentes esperan a una hora y un día".

Aranda también ha señalado que conoce de primera mano "lo que ocurre en un hospital sin uci, donde hay que realizar una intervención quirúrgica que requiere un traslado inmediato a Zaragoza". Sobre la complementariedad con el helicóptero, ha tachado de "mente obtusa" la posibilidad de que se instale en Ateca: "Hemos ofertado un terreno a la consejera de Sanidad y hemos obtenido la callada por respuesta. Es el gobierno más sectario de la historia, que no solo no responde cartas sino que de vez en cuando da una coz", sentenció.

A su lado, el presidente provincial, Ramón Celma, ha hecho hincapié en que "no solo no se hace caso a la demanda de mejorar el hospital Ernest Lluch, sino que se recorta en gestión sanitaria, en ambulancias y hay carreteras que no han recibido ni un euro". De la misma manera, calificó la situación de "injusticia". En la misma línea se mostró Jorge Azcón, que coincidió en señalar como "problemas históricos" las reivindicaciones de ampliar las urgencias y tener uci.

"Si soy presidente, en los primeros 100 días modificaremos el contrato para que las uvi sigan prestando servicio 24 horas porque nadie sabe cuando la va a necesitar", anticipó el líder regional. Así Azcón ha pedido no hacer diferencias entre Jaca, Barbastro, Alcañiz y Calatayud" y ha solicitado que la presencialidad no sea de 12 horas sino de 24 y ha señalado que Aragón es "la única comunidad" en la que se han dado estos cambios.

Afiliados, concejales y simpatizantes han portado carteles en los que se podía leer 'No al recorte nocturno de ambulancias. Noche = muerte. Ambulancia 24 horas'.