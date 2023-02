Chueca: "Lo mejor es que el PP gobierne Zaragoza en solitario"

La candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Zaragoza para las elecciones del 28 de mayo de esta año, Natalia Chueca, ha asegurado que, por el momento, no hay contactos con Ciudadanos u otras formaciones para incluirlos en su lista, y se ha mostrado convencida de que "lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que el PP gobierne en solitario", en referencia a un posible pacto con Vox.

"Ya veremos. De momento, no hay contactos en esa dirección y ahora pienso y trabajo en lo que necesita la ciudad. Estoy en un proceso de escucha activa reuniéndome con colectivos y vecinos y analizando los proyectos importantes y necesidades de la ciudad. Cuando tengamos claro las necesidades de la ciudad decidiremos las personas o el talento más adecuado para llevarlos a cabo".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha recalcado que la futura lista electoral "ahora mismo, es una hoja en blanco y no hay nada escrito ni decidido, ni pensado y dependerá del programa y los proyectos que vamos a impulsar que es en lo que trabajamos".

Para Chueca, lo importante es qué va a ofrecer el PP y que va a hacer por Zaragoza y, para ello "hay que buscar las personas más competentes para hacer el mejor proyecto para la ciudad".

En este sentido, y sobre el equipo de gobierno que conformaría en caso de ser alcaldesa, ha abundado en que si los ciudadano eligen al PP es para que en cuatro años se genere el mayor crecimiento y oportunidades para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. "Venimos a ello y nos debemos a los zaragozanos con vocación de servicio y elegiré el mejor equipo para seguir consiguiéndolo".

Ha afirmado convencida que en el PP "hay mucho talento y personas muy competentes". Si algo caracteriza a las bases de este partido es que es gente "muy profesional, con muy buena formación, carreras profesionales y ocupando puestos de responsabilidad". La también consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad ha asegurado: "Creo que no va a ser difícil encontrar ese talento".

Dado que las encuestas apuntan que el PP necesitaría el apoyo de Vox para tener una mayoría de escaños en el Ayuntamiento, la candidata ha reseñado que trabajará hasta el último día para ganarse la confianza de todos los vecinos para tener una mayoría suficiente y gobernar en solitario: "Eso sería lo mejor para Zaragoza y voy a trabajar hasta el último minuto antes del día de las elecciones y después ya se verá".

La lista más votada

"Evitar pactos Frankenstein" es lo que ha deducido Natalia Chueca de las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada. De hecho, en los Ayuntamientos en la segunda vuelta gobierna la lista más votada, ha recordado.

"Creo que lo que quiere es evitar que haya pactos Frankenstein en los que las minorías dan los votos a otros para mantener ese gobierno y se hace cualquier cosa como lo estamos viviendo en España y Aragón. La minoría al final logra que se gobierne para ellos, como se ve en Cataluña porque se ha reducido la pena del delito de malversación, se ha eliminado la sedición y también está el despropósito de la Ley del solo sí es si. Si no se hubieran dado los pactos Frankenstein un partido de mayorías no lo estaría haciendo y lo importante es gobernar para la mayoría y, por eso, voy a pedir la confianza para representar a todo el mundo".

Sobre su designación como candidata ha referido que la afronta con mucha ilusión y responsabilidad. "No hay mayor honor que trabajar por tu ciudad, como ya hago y mejorarlo, por eso me metí en política, pero ahora liderándolo y pudiendo hacerlo en primera persona. Eso me enorgullece mucho".

Natalia Chueca, procede de la empresa privada y ha compaginado su actividad profesional con su gestión en el Gobierno de la ciudad estos cuatro año en el Área de Servicios Públicos y Movilidad. De todo ello hace un balance "positivo".

Comparativa

La suma de su paso por lo público y lo privado supone un plus para enfrentarse a sus contrincantes de otros partidos. "Yo creo que sí que tengo más capacidad". Para Chueca, el ser alcaldesa, junto a un equipo, es seguir administrando y gestionando la ciudad.

"El haber formado parte --ha expuesto-- del equipo de Gobierno del alcalde Jorge Azcón y haber mejorado y transformado la calidad de vida de los ciudadanos, respecto a lo que nos hemos encontrado y todo lo impulsado desde mi área, es una carta de presentación y un aval muy bueno para pedir la confianza a los zaragozanos y su voto".

Chueca ha aventurado que en la campaña electoral la confrontación va a ser con la candidata del PSOE a la Alcaldía, Lola Ranera, por el "peso que representan los dos partidos", pero en los debates se siente más cómoda "tanto con los candidatos de Podemos como de Vox" con los que ha trabajado muy bien porque han sido "muy propositivos". Ha agregado: "Hemos trabajado para sacar cosas adelante juntos. Se irá viendo".

Acerca del diseño de la campaña electoral ha precisado que primero quiere acabar el compromiso como consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad. "Eso es importante, no me quiero despistar y, en paralelo, pensar cómo hacer la mejor campaña".

Ha adelantado que se podrían hacer actos con vecinos y colectivos que son "fundamentales" para trasladar y debatir las propuestas electorales y dar a conocer el trabajo realizado. Al respecto, ha relatado que cuando en 2019 la coalición PP-Cs llega al Gobierno de Zaragoza, la "era gris, un desierto en inversión de oportunidades, no salía en los medios nacionales a no ser por escándalos como el bote de gomina o el centro Luis Buñuel por la charla que impartió la exterrrorista de los Grapo".

"Hoy, en cambio --ha comparado-- Zaragoza tiene mejores Servicios Públicos, la ciudad está mucho más limpia, los jardines más bonitos, se han desatascado proyectos y esto es lo que tenemos que contar a los ciudadanos, que no son tontos y lo ven porque han sufrido esos años y los años anteriores y han visto como la ciudad se ha puesto en marcha".