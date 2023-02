La secretaria del Ayuntamiento de La Muela denuncia al alcalde por presunto acoso laboral

El Ayuntamiento de La Muela vuelve a verse involucrado en una causa judicial. Ahora, ha sido la propia secretaria municipal quien ha presentado una denuncia contra el alcalde, Adrián Tello (CHA), por presunto acoso laboral. La funcionaria asegura que lleva meses sufriendo «presiones continuas», hasta el punto de sentirse incapacitada para ejercer con normalidad su cargo. Según explica en su denuncia, este supuesto hostigamiento sería consecuencia de su empeño por advertir al alcalde de posibles irregularidades en materia urbanística y de contratación. La secretaria mantiene que esta tensa situación ha llegado a hacerse «insostenible». Y lo cierto es que el pasado 25 de octubre causó bajó médica y tras su reincorporación al puesto, el 16 de diciembre, se ha visto forzada a solicitar una orden de alejamiento sobre el regidor.

La funcionaria presentó la denuncia ante la Guardia Civil el pasado 14 de enero, pero posteriormente hizo una ampliación de la misma para dar cuenta de más presuntas irregularidades. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, que se ha hecho cargo del caso, la citó ayer para confirmar la denuncia y resolver sobre la posible medida de alejamiento. Sin embargo, un imprevisto obligó a aplazar el trámite. Porque el abogado que se presentó a la cita en nombre del Ayuntamiento de La Muela, Pedro Bartolomé Pérez, es también concejal de Urbanismo. Y ante la posibilidad de que él también pueda acabar siendo investigado por estos hechos, la instructora prefirió retrasar la comparecencia y advertir de la circunstancia para que sea otro letrado quien ejerza la defensa.

Por lo tanto, habrá que esperar también para saber si prospera o no la orden de alejamiento. En cualquier caso, la secretaria ha instado ya la apertura del protocolo contra el acoso en su colegio profesional. «Esta situación no solo afecta a mi salud, sino que me genera miedo por las continuas amenazas», subraya en su denuncia. «Todas estas actuaciones pretenden impedir el normal ejercicio de mis funciones –añade–, ya que tengo miedo de hacer informes o advertencias, así como a hablar en el Ayuntamiento, por lo que mido cada palabra. Esto provoca una tensión insoportable que me hace ir a trabajar medicada».

Llamada de la DGA

El abogado que representa a la funcionaria, Marco Antonio Navarro, destacaba ayer el hecho de que «justo en las vísperas» de su citación en el juzgado para confirmar la denuncia recibieran una llamada de la Dirección General de Administración Local del Gobierno aragonés interesándose por el caso. Según el letrado, su responsable, José Ramón Ibáñez, le comunicó que habían llegado quejas sobre el proceder de la secretaria por parte del alcalde de La Muela.

Desde la DGA explicaron a este diario que lo único que se hace en estos casos es «mediar para intentar solucionar cualquier problema que afecte al normal funcionamiento de un ayuntamiento». Recordaron, de todos modos, que se trata de un asunto que afecta a una funcionaria de habilitación nacional, por lo que la Dirección General de Administración Local no estaría capacitada para abrir ningún expediente disciplinario. Eso sí, llegado el caso, podría recabar información para remitirla después a Madrid «como simple correa transmisora».

Licencias y asuntos familiares

Cuando formuló la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, la secretaria explicó que el supuesto encono de Adrián Tello hacia ella tendría su origen en una serie de advertencias legales que esta le habría hecho. Principalmente, respecto a la concesión de licencias para la construcción de viviendas en algún terreno que no tiene condición de solar o sobre la necesidad de cumplir una sentencia judicial que obliga a urbanizar el llamado Sector número 1 (Urcamusa).

Pero la funcionaria asegura que tampoco le han sentado bien al regidor varios informes negativos emitidos por ella y que afectarían a personas de su entorno familiar. Por ejemplo, sobre un deslinde administrativo que afecta a la vivienda de los padres de Adrián Tello. Pero también sobre la prórroga del contrato de una trabajadora del Ayuntamiento que sería mujer de un tío del alcalde.

Adrián Tello: "Yo no he criticado sus informes"

El alcalde de La Muela, Adrián Tello, aseguró ayer a HERALDO que es «absolutamente falso» que él haya hostigado o acosado a la secretaria por estar en desacuerdo con sus advertencias legales. «Yo no he criticado sus informes. Pero hay otros funcionarios y también se pronuncian sobre los asuntos», explicó. Según el regidor, hace «al menos seis o siete meses» que se informó a Administración Local del «mal ambiente de trabajo» que presuntamente está causando la secretaria. «Y por eso ha denunciado. Esta mujer no se habla ni con la interventora ni con la tesorera. En cuanto a mí, dice que me tiene miedo, cuando ni siquiera tenemos contacto porque no me habla», apuntó, negando cualquier irregularidad.