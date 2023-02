La Guardia Civil investiga la preocupante desaparición de una menor en Zaragoza

La Guardia Civil trata de localizar a una menor de 16 años a la que se dio por desaparecida este martes, 31 de enero, al no regresar al centro especializado en trastornos de conducta y salud mental de Zaragoza al que fue derivada el pasado verano desde el País Vasco. Se trata de un caso especial, puesto que la propia familia de la menor tuvo que pedir ayuda a los servicios sociales después de que esta intentara quitarse la vida hasta en tres ocasiones. La Diputación de Guipúzcoa se hizo cargo de la tutela de la adolescente y se encargó de buscarle plaza en el centro ITA Prisma de San Juan de Mozarrifar, que cuenta con una unidad especializada en atención a adolescentes.

La última vez que vieron en el centro a Leslie Jamiley fue este martes, cuando se marchó a primera hora de la mañana para coger el autobús que la lleva cada día al instituto de secundaria donde cursa primero de bachiller. La menor debería haber regresado sobre las 15.15, pero no lo hizo. Y aunque parece que esperaron un tiempo prudencial por si había perdido el autobús de vuelta, al ver que pasaban las horas y no sabían nada de ella dieron la voz de alarma. La menor es buena estudiante y nunca se había dado una situación como esta. Además, tampoco conoce mucha gente fuera del centro. De ahí que su familia reconozca ahora estar "muy preocupada" por su desaparición y pida a cualquier persona que pueda aportar algún dato sobre su paradero que se ponga en contacto con la Guardia Civil.

«La última vez que hablé con ella fue el lunes, que era festivo en Zaragoza y no tenía clase. No la vi bien. Soy su madre y la conozco. Y me dio la impresión de que algo le pasaba», explicaba este miércoles a HERALDO la madre desde la localidad guipuzcoana de Hernani, donde reside la familia. La mujer se mostraba muy molesta por el hecho de que su hija faltara del centro de San Juan de Mozarrifar desde las 15.15 del martes y no la avisaran hasta pasadas las 21.00. "En cuanto me lo dijeron acudí a denunciar su desaparición ante la Ertzaintza, porque me han dicho que ellos se encargarían de trasladar todos los datos a la Guardia Civil", explicaba.

La Comandancia de Zaragoza ha confirmado que este miércoles a las 8.00 han recibido aviso de la desaparición desde San Sebastián, por lo que enseguida han activado el dispositivo de búsqueda. En él participan agentes del puesto de Villanueva de Gállego y de la Policía Judicial de Casetas, así como miembros de otras unidades. Los investigadores saben de los antecedentes de la menor, de ahí su interés por localizarla lo antes posible. "Hasta hace un par de semanas, Leslie tenía su teléfono móvil y yo podía llamarla cada día para acompañarla todas las mañanas al bus. Pero lo perdió y ahora tenía que llamar al centro", contaba preocupada su madre. "Es la primera vez que pasa algo así. Y estábamos contentos porque se había adaptado bien y había obtenido muy buenas notas en el primer trimestre", añadía.