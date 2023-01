Reporteros españoles acercan su visión de la guerra de Ucrania en Zaragoza

Reporteros españoles participarán en cuatro coloquios organizados por Fundación Ibercaja y coordinados por el fotoperiodista Gervasio Sánchez, para dar su punto de vista sobre el conflicto de Ucrania cuando está cerca de cumplirse el primer año de la invasión rusa.

El objetivo de esta iniciativa, titulada 'Ucrania un año después', es conocer de primera mano el conflicto y acercarse a la realidad de sus habitantes y su entereza a través del testimonio de los fotoperiodistas y reporteros españoles que han estado presentes en la primera línea de la guerra.

La realidad y la resistencia vivida en Ucrania, las consecuencias que ha sufrido la población y la evolución de este conflicto armando son algunos de los asuntos que abordarán los profesionales Miguel Ángel de la Fuente, Óscar Mijallo, Ricardo García Vilanova, María Senovilla y el catedrático de Historia Contemporánea Francisco Veiga.

Los encuentros comenzarán este jueves con la ponencia 'Ucrania evolución de un conflicto', en la que Óscar Mijallo y Miguel Ángel de la Fuente abordarán el desarrollo de la guerra desde principios de febrero de 2022 y su recorrido por la mayoría de las ciudades del país.

De la Fuente, recuerda Fundación Ibercaja, cuenta con más de 30 años de experiencia como reportero gráfico a nivel nacional e internacional en la televisión pública española, cubriendo las Guerras del Golfo, la Guerra de los Balcanes, además de catástrofes naturales.

Mijallo es periodista de información internacional de RTVE desde hace 20 años y ha sido corresponsal de guerra en Irak, Siria, Libia, Líbano, Afganistán, Gaza, Sudán o el Sahara Occidental, además de corresponsal en Bogotá y enviado especial a Chile, Bolivia, Venezuela y Panamá.

Por su parte, María Senovilla, periodista y fotógrafa freelance abordará en su conferencia el 6 de febrero la resiliencia como el arma secreta de Ucrania.

Senovilla ha sido corresponsal de guerra en Afganistán y en diferentes países de África y sus fotografías han sido publicadas en medios como el Washington Post, el New York Times, Telegraph o The Guardian, además de reportar sus crónicas a diferentes medios españoles durante siete meses desde Ucrania, siendo la periodista española que más tiempo ha pasado en el país durante la guerra.

El tercer encuentro del ciclo será el 13 de febrero y contará con el fotógrafo independiente Ricardo García Vilanova, que explicará el papel del fotoperiodismo en un conflicto que se diferencia por los actores implicados, la atención mediática internacional y por el propio carácter y cultura del pueblo ucraniano.

García Vilanova ha enfocado su carrera profesional en zonas de conflicto y crisis humanitarias, además de colaborar con organizaciones como Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja o Médicos sin Fronteras, entre otros muchos. Sus fotografías han sido publicadas en The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde, Libération o The Times, además de trabajar como videoperiodista freelance con CNN, BBC, Aljazeera o Euronews.

Tras las charlas ofrecidas por los periodistas y fotógrafos, el catedrático de Historia Contemporánea y Actual Francisco Veiga, cerrará el ciclo el 23 de febrero, coincidiendo con el aniversario del inicio de la guerra con su ponencia 'Ucrania, una guerra programada'.