La DPZ urge a Azcón que desbloquee la construcción del nuevo Archivo Provincial

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha urgido al Ayuntamiento de la capital para que acelere los trámites para poder desbloquear la construcción de un nuevo Archivo junto al Hospital Provincial. El proyecto, que tiene 350.000 euros de presupuesto para este año, requiere de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre la que el Consistorio todavía no se ha pronunciado.

Fuentes de la institución provincial explicaron que el Archivo de la DPZ se reparte entre las instalaciones de la plaza de España y la residencia escolar Pignatelli, lo que genera problemas de gestión. Además, añadieron, cada vez hay más problemas de espacio, por lo que necesitan un nuevo edificio.

El solar elegido, de 7.284 metros cuadrados, está junto al hospital de Nuestra Señora de Gracia, en la confluencia de Doctor Fleming y José Luis Albareda, con fachada a la calle de Madre Rafols. La DPZ quiere ese suelo deje de tener un uso sanitario para poder admitir actividades administrativas.

La institución solicitó la recalificación en mayo de 2021 y en agosto se emitió informe por parte del servicio de Planeamiento y Rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza. Los técnicos explicaron que "no existen inconvenientes técnicos" que impidan la modificación, pero indicaron que la decisión última era política, del pleno de la corporación.

En noviembre de 2022, ante la falta de avances de este expediente, el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, se dirigió por carta al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón en la que expresa su "preocupación". En la misiva le recordaba que el expediente llegó a estar en el ‘consejillo’ (una reunión técnica que fija los temas que se votarán en el Consejo de Gerencia de Urbanismo), pero que al final nunca se llegó a incluir en el orden del día.

Tras mantener contactos con diversos servicios municipales y con el gerente de Urbanismo, el presidente Sánchez Quero explicaba en la carta de noviembre que "no se ha obtenido contestación de ningún tipo". "No existe criterio técnico, ni jurídico, ni tan siquiera de oportunidad política que justifique el actuar del Ayuntamiento de Zaragoza", declaró. En este sentido, pidió que se impulsara el expediente ante la "trascendental importancia" de muchos de so documentos del Archivo.

Urbanismo no aclaró si va a tramitar este expediente ni cuáles serán los plazos. Aunque han habido diversos acuerdos, las dos instituciones han mantenido serias discrepancias con la expropiación de los suelos de la calle Hayedo.