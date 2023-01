La comarca Campo de Daroca estrena año con sus cuentas prorrogadas y peticiones de dimisión

La comarca del Campo de Daroca sigue con los presupuestos prorrogados de 2021. En la raíz de esta situación está que el equipo de gobierno, PSOE y PAR, se quedó en minoría el pasado mayo después de que la entonces consejera de Medio Ambiente, la alcaldesa socialista de Berrueco, Carmen Ballestín, votase en contra de la propuesta de cuentas para 2022. Desde entonces, el panorama sigue inmutable.

"No hay ningún avance, hay quien se ha echado al monte y sigue aquello del cuanto peor, mejor", sostiene el responsable de Hacienda, Alejandro Espinosa. Asume que como principales consecuencias están la limitación de algunas inversiones "necesarias", como la adquisición de vehículos para los servicios sociales, la adecuación del campin que está cerrado y los convenios con las residencias de Daroca.

La presidenta, Ascensión Giménez, reconoce que la prórroga presupuestaria limita la capacidad de maniobra: "Hay que renovar vehículos y hay convenios que no se han podido hacer, tampoco se pueden invertir los remanentes". Por su parte, la vicepresidenta, la aragonesista Lina Hernando, admite que "es una pérdida porque no se pueden desarrollar todos los proyectos". En su caso, apunta que las áreas bajo su mando "están adaptadas a la situación y prestan un buen servicio".

Desde el PP, Javier Lafuente afirmó que "la legislatura está acabada, porque no hay nada que hacer". Lamentó que "las residencias de Daroca han perdido 50.000 euros y ni el alcalde, que es vicepresidente, se ha molestado en intentar encontrar alternativas". Expresó su "inquietud" ya que temen que el coste del transporte y tratamiento de basuras "se puede multiplicar por dos". En este sentido, Giménez concretó que la subida de 2022 es un 10,2% y que, del dinero de los convenios, 50.000 euros se destinarán a los servicios sociales, cubriendo gastos de kilometraje, y 10.000 serán para ayudas de urgencia.

Giménez, además, recordó que las subidas han sido generalizadas en los últimos meses en cuanto a precios y al mismo tiempo indicó que confía en poder aprobar unos nuevos presupuestos para los meses que quedan. Sin embargo, el resto de grupos del consejo no lo ven igual, ya que Lafuente sostuvo que "no hay buen ‘feeling’" e insistió en que "si dimiten la presidenta y el consejero de Hacienda, podremos hablar y habría presupuestos". Ballestín, que pasó al grupo no adscrito por las discrepancias de mayo, considera que "no hay presupuesto porque no cuentan con mayoría".

Para Fernando Sánchez, de Cs, la situación "no es igual que en mayo, es peor". Sobre la posibilidad de sacar adelante unas nuevas cuentas, se muestra rotundo: "No se dignan a hablar con el resto. Siempre digo que si no hay presupuestos es porque no quieren".