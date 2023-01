El conjunto fortificado de Calatayud concurrirá a la convocatoria nacional de subvenciones para mejora de patrimonio

El pleno del Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado este lunes por la tarde por unanimidad de todos los grupos políticos concurrir a la convocatoria del programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, que cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que gestiona el Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

Lo ha hecho a instancias de una moción del PSOE, apuntalada por el equipo de gobierno PP-Cs para concretar que la solicitud redunde en el conjunto fortificado islámico de la ciudad. Desde el grupo socialista, su portavoz, Víctor Ruiz, ha recordado que la convocatoria se ceñía a inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural y de titularidad municipal.

Asimismo, ha detallado que la lista que se incluía –que incluía el recinto de la Longía, San Pedro y Valdeherrera- era una relación "con intención propositiva" y no algo cerrado, y que la intención de la iniciativa era tener conocimiento si había alguna posible candidatura para no tener conocimiento a posteriori por la decisión de Alcaldía o de la Junta de Gobierno.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno (PP), ha concretado que "incluso antes" de la convocatoria el Consistorio ya estaba trabajando en ello a través de los técnicos de su área y de Turismo, como ha confirmado su socio de Ciudadanos, Jorge Lázaro. Así ha incidido en que, con la experiencia que acumula el Ayuntamiento, los proyectos han de ser "maduros, con reflexión e incluso con participación ciudadana".

Gimeno ha puntualizado que teniendo en cuenta los criterios esgrimidos en la convocatoria, como el emplazamiento, la titularidad, el importe de la actuación, el estado, obras iniciadas y la envergadura, el más apropiado sería el conjunto amurallado y sus castillos.

Dentro de él ha concretado actuaciones ya iniciadas, como las de la torre albarrana y la torre mocha y sus alrededores, e intervenciones previstas en la Longía, su entorno, áreas de acceso a los barrios altos y un centro de interpretación en el castillo del reloj. Tanto Pilar Delgado (Vox) como Ana Ballano (PAR) se han mostrado de acuerdo, y ha sido la aragonesista la que ha recordado que las solicitudes van desde los 750.000 a los 3 millones de euros.

Discrepancias con el castillo de doña Martina

Al pleno ha vuelto la moción socialista sobre el inicio de catas en arqueológicas en el castillo de Doña Martina, tras el recurso que presentó el grupo por su retirada del pleno de noviembre y avalado por un informe del secretario y tras la aprobación de estimarlo. Ruiz se ha mostrado "muy satisfecho" pero ha reprochado a PP y Cs que no se disculpasen por la retirada.

De igual forma, tanto el alcalde, José Manuel Aranda, como su teniente de alcalde, José Hueso, han incidido en que la retirada se solicitó no para coartar los derechos del PSOE sino para incorporar información necesaria para votar la iniciativa. En concreto sobre la propiedad del recinto, que no queda acreditada en la actualidad.

En el debate de la propia moción, Gimeno ha sugerido una modificación de la parte dispositiva para hablar de iniciar unos trámites encaminados a realizar unas memorias previas en lugar de catas y que se pidió aclarar la titularidad antes de iniciar cualquier actuación. Y ha adelantado que el Consistorio está en conversaciones con los propietarios de la parcela que da acceso al recinto para su donación.

Por su parte, Ruiz ha criticado al equipo de gobierno y a Gimeno que "si tanto interés tienen por Doña Martina, ¿qué han hecho estos 12 años?" y que de no prosperar la iniciativa volverán a presentar otra para esclarecer la propiedad del bien. Desde el PAR, Ana Ballano, coincidía en que "no sabemos quién es el propietario" y que, por tanto, sostenía que "no se puede el poder hacer las catas dentro de un terreno en el que "no podemos solicitar autorización".

"Si no se encuentra propietario y el Ayuntamiento quiere adquirir la propiedad, para eso están los mecanismos pertinentes", ha recordado. Finalmente la iniciativa no ha prosperado al ser solo respaldada por los votos socialistas.