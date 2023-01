Planes para el fin de semana en Zaragoza: de la charla con los Javis a Zaraguasa

Terminadas las fiestas y los planes navideños, Zaragoza pone el foco ya en el primer gran evento del año: los Premios Feroz. La capital aragonesa se vestirá de gala para recibir a los actores y las actrices del momento. Además, estos días se celebra el festival de humor Zaraguasa, donde no faltará la música. En el Pirineo, habrá más kilómetros esquiables y actividades por el Día Mundial de la Nieve.

Previa a los Feroz en Zaragoza

Comienza la cuenta atrás para que comiencen los premios Feroz, que se celebrarán en Zaragoza el 28 de enero. Este viernes, 13 de enero, a las 19.00 Leonor Watling y Borja Cobeaga compartirán cómo ha sido crear la emotiva comedia de no 'No me gusta conducir'. El sábado a la misma hora se celebra un encuentro especial con los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los jóvenes cineastas compartirán una charla con el público para hablar de su trayectoria y todos sus Premios Feroz. Será en el Auditorio de Zaragoza y la entrada será gratuita, pero con imprescindible reserva previa en la web de los Feroz.

Zaraguasa, el festival del Humor zaragozano

El conocido Festival del Humor de Zaragoza regresa, un año más, apostando por humoristas locales y nacionales. El sábado actuarán los Gandules en el Centro Cívico Río Ebro a las 19.00. El domingo será el turno de Cállese Señora a las 13.00 en el Rock Blues (la entrada cuesta 10 euros).

Marmi

Marmi, amigo íntimo de Aitana, aterriza el viernes en la Sala López de la capital aragonesa. El concierto comenzará a las 21.30 y el coste de la entrada asciende a 12 euros.

Ski

Las estaciones aragonesas, que abrirán este fin de semana con más kilómetros esquiables, se sumarán a la celebración del Día Mundial de la Nieve, que se extiende por más de 150 estaciones de esquí de diferentes continentes y que tiene como protagonistas a los jóvenes esquiadores. En las estaciones de Aramón Cerler y Aramón Formigal-Panticosa se podrá disfrutar de diferentes actividades para el próximo 15 de enero.