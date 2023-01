Acusan a un peluquero de abusar de una clienta cuando le lavaba el pelo en Zaragoza

Un joven se sentó este jueves en el banquillo de los acusados para responder por un delito de abuso sexual del que presuntamente fue víctima una clienta de la peluquería en la que trabajaba. El denunciado negó haber cometido la agresión y atribuyó la denuncia a una supuesta venganza por parte del novio de la joven, pero lo cierto es que el día que sucedieron los hechos, la mujer se marchó corriendo de la peluquería sin esperarse siquiera a que le secara el pelo y lo denunció esa misma tarde ante la Policía.

Los supuestos abusos se cometieron el 28 de marzo de 2022 en la peluquería de la avenida de Madrid donde el acusado, de nombre Darwin, trabajaba. El negocio, propiedad de su primo, es de caballeros pero, dado que el novio de la joven había acudido un par de veces, le preguntó si por casualidad le haría unas mechas a su novia. Él dijo que sí y le dio una cita para las 17.00. La muchacha acudió y todo fue normal hasta que llegó el turno de aclararle el cabello, lo que hubo de hacerse en el lavabo del aseo del local ya que ese día había un problema en el lavadero de cabezas.

El acusado declaró que no pasó nada y que solo le sorprendió que, cuando estaba secándole el pelo, la mujer le dijo que se tenía que ir porque su novio le había pedido que le comprara tabaco. Alegó en su defensa que fue algo que le extrañó y que nunca se quedó solo en la peluquería, salvo unos minutos que salió su primo a comprar un tinte en una tienda de chinos cercana. Argumentó que es un espacio pequeño con cristaleras que se ve desde la calle.

Sin embargo, la mujer lo desmintió y dijo que cuando le estaba aclarando estando situado detrás de ella y con la cabeza agachada sobre el lavabo, le tocó los pechos, las nalgas y la zona de los genitales. "Le quité las manos, le dije que qué hacía y me senté para que me secara, pero me sentía muy mal, me levanté, le dejé dinero en el asiento y me marche", contó. Cuando llegó a su casa y su pareja la vio llorando le preguntó qué había ocurrido, se lo explicó y, poco después, acudieron los dos a la comisaría. La Fiscalía pide para Darwin dos años de cárcel y el abogado defensor, Alejandro Soteras, su absolución.