Zaraguasa: diez días para reír sin parar en Zaragoza

De las cenizas del mítico establecimiento Juan Sebastián Bar, que cerró sus puertas debido a la pandemia, este mes de enero regresa el conocido Festival del Humor, rebautizado como ‘Zaraguasa’. Una cita que cumple nada más y nada menos que 15 años y que ya en su pasada edición, a pesar de las dificultades, logró acercar las risas a la capital aragonesa gracias a una clara apuesta por el humor local, sin dejar de lado a los artistas nacionales.

Este miércoles, 11 de enero, el Refugio del Crápula se convertía en el escenario de la presentación oficial de la cita, en la que contaban con la presencia de Mariano Bartolomé y Juako Malavirgen, organizadores del festival, Los Gandules, que forman parte del cartel de este año; y Jaime Ocaña, cómico local que recibirá el premio de honor este año.

“Serán 10 días de comedia a cuchillo, con monólogos, música, improvisación y muchas sorpresas más”, asegura Mariano Bartolomé. Además, como novedad, el festival este año amplia sus sedes, y cuenta con eventos en el Rock & Blues, la Casa del Loco o el Centro Cívico Río Ebro. “Un año más, el cartel ha sido obra de nuestro compañero XCar, homenajeado en la pasada edición del Zaraguasa”, destaca Malavirgen.

El open mic de Somardas Comedy, Diego Peña, Bernal, Bartolomé, Juako Malavirgen, Ocaña y Los Gandules son los representantes de la comedia local, que se alternan en el cartel con humoristas de toda España como Raúl Massana, el Chivi o el Reno Renardo, entre otros.

Viernes 13 a las 21:00– Vendo humo (El Refugio del Crápula)10€

Sábado 14 a las 13:00- Yo nunca(El Refugio del Crápula) 6€

Sábado 14 a las 19:00-(Centro Cívico Río Ebro)

Domingo 15 a las 13:00 (Rock and Blues) 10€

Domingo 15 a las 19:00 (El Refugio del Crápula) 10€

Lunes 16 a las 20:00 (El Refugio del Crápula) Entrada libre hasta completar aforo

Martes 17 A Las 21:00 (El Refugio del Crápula) 16€

Miércoles 18 a las 20:00 (El Refugio del Crápula) Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 19 a las 21:00 (El Refugio del Crápula) 10€

Viernes 20 a las 20:00 (Centro Cíico Universidad) 13€

Sábado 21 a las 13:00 (El Refugio del Crápula) Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 21 a Las 21:30 (La casa del loco) 16€

Domingo 22 a las 12:30 (El Refugio del Crápula) Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 22 a las 19:00 (El Refugio del Crápula) 10€

Vamos con el primero de los artistas de la edición 2023. Raúl Massana es una de nuestras debilidades. Estuvimos en Madrid a principios de año viendo su show y dijimos: a este nos lo traemos.Además de estrenar su espectáculo "Vendo humo" el viernes por la noche, el sábado grabará en el Crápula una nueva edición de "Yo nunca" a la hora del vermú.Qué decir a estas alturas de Los Gandules? Si hasta tu abuela la de Burgos se sabe las canciones ya...Eran viejos amigos del Juan Sebastián Bar, donde nos hicieron reír, gritar, cantar, gritar más alto... e incluso fuimos denunciados por el vecino de arriba (si lees esto, donde quiera que estés: ¡eres mu tonto!).Bueno, a lo que estamos. Que es imposible no querer a Santi y Roberto... y por eso aquí están, encabezando el cartel de este Zaraguasa 2023 con un show muy especial para la ocasión.En 2022 los Siniestro Total dijeron adiós después de 40 años siendo la mejor banda del país y parte de la península. Cállese señora, grupete tributo a los vigueses, vuelve de su retiro para reivindicar sus primeros discos: Cuándo se come aquí, Menos mal que nos queda Portugal, De hoy no pasa, Bailaré sobre tu tumba... Canciones míticas interpretadas por cuatro músicos de sobra conocidos en la ciudad: Santi Gandul, Jorge Morgan, Juako Malavirgen... y la incorporación de Paquillo Noseasuste en sustitución de Pepín Banzo (que intentará pasar). Avisa en casa de que no irás a comer... y seguramente a cenar tampoco.Todos amamos a Jaime Ocaña. Sus personajes, sus canciones, el mensaje de su contestador automático... son ya historia de nuestra ciudad. El Ocaña ha sido el hermano mayor de una generación de cómicos que, entre lágrimas, nos preguntamos cómo hubiera sido nuestra vida de no haberle conocido. Es por esto que hemos decidido otorgarle el premio con menos prestigio de Zaragoza.¿Cómo está la comedia en España? ¿Goza de buena salud?¿Estaba mejor antes como dicen tus abuelos? Pues de esto y de mucho más se debatirá en el Refugio del Crápula con varias generaciones de cómicos, desde Ocaña, pasando por Diego Peñay varios cómicos del grupo emergente SOMARDAS COMEDY todo esto moderado por el premio Pantenne 2014 y finalista el 2015,el gran Juako Malavirgen.En Cervecedario, Juako Malavirgen junta sus dos pasiones: la comedia y la cerveza. En un monólogo que recorre toda la historia de la humanidad, descubriremos por qué la cerveza es la bebida más consumida. El público conocerá anécdotas, teorías y efemérides sobre la cerveza a la vez que va degustando 5 copas de distintos estilos.Un miércoles al mes se celebra en El Refugio del Crápula un open mic, organizado por Somardas co, el grupo de cómicos residente del local. Una nueva generación de cómicos que han tomado el relevo de aquellas míticas noches en el Juan Sebastián Bar y que mantienen viva la llama. No tienen filtro, ni pelos en la lengua, ni neuronas sanas... ¡cómo tiene que ser! Ven que te vas a reír a gusto... y a lo mejor te pica el gusanillo y te apuntas tú al siguiente.Rako Ramos fue la sorpresa de la anterior edición de Zaraguasa: resulta que teníamos una cómica brutal en la ciudad y no nos habíamos enterado. Vino desde su exilio barcelonés, de la mano de Riot Comedy y en esta ocasión la tendremos en solitario en El refugio del Crápula. Bueno, tampoco estará sola, porque contará con una telonera de la casa (¡y tan de la casa!): la genial Marti B.David Navarro es un cómico de Jaén que, tras licenciarse en Derecho, dejó su puesto de funcionario para lanzarse a la comedia. Tras el éxito de su comedia Cowboy Espacial, que estuvo en cartel tres temporadas, a comienzos de 2019 lanzó Radiocomedia, una obra donde mezcla los monólogos con música, videoclips y animación. Su andadura como cómico comenzó en Nuevos Cómicos de Paramount Comedy, cadena donde grabó más de 20 monólogos y desempeñó el puesto de coordinador de cómicos durante 7 años.Con este show Mariano Bartolomé y un invitado diferente cada vez ,se divierten contando anécdotas y chascarrillos a través de las palabras aleatorias que aparecen en las pantallas y les recuerdan aquella historia que no debería contar nunca y menos en público. Y si alguien del público se quiere animar ,también puede contar que le viene a la cabeza con esas palabras.Cuando nos enteramos de que el Festival Zaraguasa coincidía en el tiempo y el espacio con la visita de El Reno Renardo a Zaragoza, lo tuvimos claro: era una señal. Además, según cuenta el último disco del Reno "El mundo se va a la mierda". ¿Quién sabe cuántas más oportunidades tendremos? Así que el sábado 21 toca juntar risas con pelos largos e ironía y sarcasmo con solos de guitarra. Gracias a Integrator, Arena Rock, Los Amanece y La casa del loco por el buen rollo.En su primer guion de cómic, Diego Peña ha adaptado uno de los personajes que lo hizo más relevante, ‘Supercó’. Nacido como una trilogía de monólogos, ahora llega convertido en cómic, con una historia completamente nueva, pero con el humor que en estos más de 20 años le ha definido.Bernal vuelve al cómic largo, más de 15 años después de ‘Los Bonilla. De tal palo tal astilla’, y lo hace con una obra en la que puede dar rienda suelta a su estilo humorístico, perfeccionado durante años en las páginas de la revista El Jueves. Bernal juega con el personaje, que no deja de ser un alter ego de Diego Peña, y lo lleva a su terreno de forma magistral.Chivi, alias de José Córdoba, más conocido como "el porno autor", nos visita para presentar su nuevo espectáculo "Me llaman Radical". Habitual del Juan Sebastián Bar, será su primera visita a El Refugio del Crápula... y el aforo es la mitad, así que no te duermas que el llenazo está garantizado.