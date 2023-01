Un acusado de violar a la mujer que conoció una noche en Zaragoza se enfrenta a 9 años de cárcel

La conoció una noche de copas en un bar y terminó reteniéndola en contra de su voluntad en su domicilio y agrediéndola sexualmente. La llamada de auxilio lanzada por la mujer a su entonces compañero permitió a la Policía localizar la vivienda donde ocurrieron los hechos y arrestar al presunto agresor, George C. La Fiscalía y la acusación particular solicitan nueve años de prisión por agresión sexual, mientras que su abogado pide la absolución o, alternativamente, la pena en grado mínimo, esto es, de uno a cuatro años de cárcel.

Las acusaciones resaltaron el relato "fiable" y "persistente" de la víctima, al tiempo que destacaron la versión "incoherente" y "confusa" del acusado. Lo cierto es que George C. empezó contestando a la representante del Ministerio Público con evasivas y sin concretar lo que hizo ese día y acabó enfadado y negándose a responder a su propio abogado.

Según su versión, el 29 de diciembre de 2019 estuvo desde las 10.00 hasta las 22.00 bebiendo en un bar de la calle Doce de octubre, en San José. Dio a entender que luego se juntó con una mujer y la llevó a su casa, en el mismo barrio, y estuvieron un par de horas hasta que a las 23.45 cogieron un taxi y él se bajó en Conde Aranda, para ir a un club, y ella siguió en el vehículo. Según él, no conocía de nada a esa mujer ni tampoco a la denunciante. Esta última, sin embargo, fue muy clara, dentro de que admitió que tomó unas copas y que le afectaron, y aseguró que aunque tenga recuerdos confusos, otros se le quedaron muy grabados.

La denunciante contó que salió de casa con el ánimo de despejarse y relajarse tras haber discutido con su pareja. Estuvo en un par de bares y sobre las 2.00 llegó a la Sala Zeta, en la calle de Latassa, donde conoció a George C.

"Empezamos a hablar y cuando el bar cerró nos fuimos andando hacia San José, pues yo también vivía por allí. Me preguntó si quería subir a su casa a tomar algo. Le dije que sí. En la cocina, sacó dos cervezas de la nevera y me dijo si me apetecía ir a la habitación para estar más cómodos. Le dejé claro que no quería tener relaciones sexuales, que solo quería hablar. Entonces me dijo que me portase bien si no quería que fuera a peor", contó.

A partir de entonces, empezó a manosearla y aunque la mujer se resistió, el hombre logró introducirle un dedo en la vagina. "Forcejeamos y me dijo que si no me estaba quieta me iba a matar", apuntó. La mujer intentó marcharse de la casa cuando se quedó adormilado, pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro, el hombre se lo impidió, la llevó de vuelta al cuarto y la obligó a hacerle una felación.

En un momento dado, logró contactar con su compañero y el agresor la sorprendió de nuevo. "Le pregunté dónde estaba y dijo que en la avenida de Madrid. Le expliqué que la Policía estaba en camino, que mi teléfono estaba geolocalizado. Al final abrió la puerta y pude salir a la calle", narró.

En realidad, estaba en la calle de Santa Gema, del mismo barrio de San José, donde lo localizó poco después la Policía. La médico forense que exploró a la mujer en el hospital apreció, y así lo reiteró este martes, lesiones "muy características" en brazos y muslos compatibles con una agresión sexual.

La defensa, por su parte, mantiene que no hay pruebas y que la denuncia es fruto de un ánimo de la mujer de "ocultar" a su pareja una "infidelidad". El letrado Jesús Bádenas cuestionó la identificación que hizo ante la Policía y también la del Juzgado, alegando que juntaron a su cliente y a otros tres hombres de características muy diferentes y, además, con mascarilla pues fue en plena pandemia de Covid. No obstante, la denunciante identificó este martes de nuevo al acusado "sin ningún género de dudas".