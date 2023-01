La muestra navideña de la plaza del Pilar se despide con 675.000 visitantes y "buenas ventas"

La muestra navideña de la plaza del Pilar se ha despedido este domingo hasta diciembre tras recibir a más de 675.000 visitantes. Pese a que el frío y la lluvia deslucieron sus últimas horas han sido decenas los zaragozanos que han tirado de abrigo y paraguas y se han acercado hasta el centro para comprar, patinar, tirarse de los trineos neumáticos o beberse un chocolate caliente al son de los últimos villancicos antes de que el desmontaje de las luces y el belén certifique el fin del periodo festivo.

Tras dos años de parón por la pandemia, los habituales aseguran que ha sido una edición de "buenas ventas", aunque hay quien ha notado una cierta contención del gasto por la crisis energética y el fuerte incremento del índice de precios de consumo (IPC). La muestra, explicaron desde la organización, ha ido a más semana a semana desde el puente de la Constitución, notándose especialmente el inicio de las vacaciones en colegios e institutos. "La gente la ha cogido con muchas ganas este año. Nosotras somos ya unas habituales. Llevamos participando toda la vida", contaba Svitlana Kuropyatnyk, responsable del puesto ‘De buena ley’, horas antes del cierre. Y pese a la lluvia, hubo gente que incluso se acercó a hacer compras "pensando ya en las próximas Navidades".

A pocos metros, Andrea Polizzano, afincado en Zaragoza y responsable de ‘Sarrikola’, reconocía que, pese a haber sentido "un poco" la crisis, "no ha estado mal". "A la gente le encantan las rosquillas y la quesada, es lo que más compran", apuntaba entre venta y venta. Él es otro de los veteranos, ya que participa en cuatro de las citas que se organizan cada año en la ciudad.

Manuel Domínguez y su mujer han acudido con su nieta, de dos años y medio, que pese a ser muy pequeña para los trineos neumáticos no quitaba ojo a los niños que se tiraban desde lo alto. "Vivimos no muy lejos y a la niña le gusta mucho la muestra", explicaba él con la pequeña a hombros.

Las precipitaciones caídas durante la tarde no han impedido que se formasen pequeñas filas para subir al tobogán, comprarse un gofre o patinar en la animada pista de hielo. En ella, Iramarys González veía cómo su hija Gala, de solo tres años, daba sus primeros pasos en patines ayudada por su padre. "Va súper bien. Es la primera vez que la traigo. No habíamos podido venir antes por trabajo, pero queríamos pasarnos antes de que cerraran. Creía que no tendrían su número, pero resulta que sí", decía.

También el belén registró una buena afluencia, aunque sin llegar, ni mucho menos, a las largas filas de los anteriores fines de semana, que daban la vuelta al recinto. Cristina Lacosta, de Pina, lo visita cada año, pero esta vez quiso esperar prácticamente hasta el final para poder ir en familia. "Hemos venido once, con unas primas de Italia", contaba a la salida.

Un balance positivo

Esta edición ha contado con un renovado árbol de los deseos y unas grandes letras ‘ZGZ’ con las que fotografiarse como principales novedades, unos añadidos que parecen haber gustado a los asistentes.

Según las estadísticas provisionales aportadas por Zaragoza Cultural, las cámaras de conteo del belén y la concesionaria organizadora de la muestra, solo por el nacimiento han pasado más de 270.000 personas, mientras que en la pista de hielo han patinado otras 16.142 y en la conocida como ‘Snow City’ se han divertido 9.946, cifras que se unen a las 12.324 que se han tirado en trineo.

"Estamos muy contentos con los datos de asistencia. Los zaragozanos han respondido, como siempre, muy bien a las iniciativas que llevamos a cabo en estas fechas y además, la ciudad se ha consolidado como destino turístico navideño", ha declarado la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Sara Fernández.