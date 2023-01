El desarrollo de cuatro plantas solares junto al Alto de la Muela moviliza a los vecinos

Los planes de implantación de hasta cuatro plantas solares fotovoltaicas junto a la urbanización Alto de la Muela Sur ha soliviantado a sus vecinos, que han decidido movilizarse y presentar alegaciones contra lo que consideran una "aberración" que amenaza con rodear sus viviendas, que ya cuentan en sus inmediaciones con una planta solar y dos parques eólicos.

Los nuevos desarrollos se están tramitando en el servicio provincial de Industria, que ha sacado a información pública desde el pasado mes de julio las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción, presentadas por tres promotores. Los vecinos han presentando alegaciones ante la DGA, aunque el propio alcalde, Adrián Tello, les advirtió hace unas semanas que no hay ninguna figura de protección para las fincas colindantes, por lo que veía difícil que puedan frenar la implantación. «Si ya se autorizaron en 2019 los parques eólicos no sé cómo se puede decir que no ahora», explicó a este diario.

El primero de los proyectos solares, Casquillas, se sitúa "a unos 50 metros" de los chalés, ocupará tres parcelas que suman algo más de cinco hectáreas con 3.240 módulos y linda con la planta existente, en el extremo sur de la urbanización. Su potencia se limita a 1,5 megavatios.

A finales de octubre se publicó la solicitud para la otra planta solar que más preocupa a los vecinos, Capellanía, igualmente pegada a las viviendas, solo separadas por la avenida de Aragón que da acceso a las mismas. En este caso, la superficie ocupada rondará a 1,9 hectáreas, la necesaria para instalar 2.268 módulos que suman 1 MW. Su construcción requerirá un plazo de 10 meses y una inversión de 1,2 millones.

Los otros dos parques, La Muela I y La Muela II, están un poco más alejados y son promovidos por la misma empresa, cuyas solicitudes han salido publicadas en el boletín oficial en las dos últimas semanas. Son las más grandes de todas, con 5 megavatios y 10.800 módulos cada una. Son contiguas entre sí y supondrán la continuación de la Capellanía, ocupando 20 parcelas que suman 22,7 hectáreas. En su caso, la inversión prevista asciende a 6 millones y el proyecto prevé la plantación superficial alrededor del vallado perimetral, que como los dos del resto alcanzará los dos metros, para «minimizar el impacto paisajístico y la erosión del suelo», según figura en la documentación aportada a la DGA.

El presidente de la asociación vecinal, Jaime Llopis, explica que han alegado porque entienden que se les están "invadiendo por todos lados" y piden que, al menos, se retranqueen las instalaciones. "El impacto visual va a ser tremendo y va a suponer un claro deterioro de nuestro entorno", valora, antes de explicar que los últimos aerogeneradores, mucho más grandes que los que pueblan desde hace años el municipio, se oyen desde las casas cercanas en verano cuando el calor obliga a abrir las ventanas.