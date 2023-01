Comienzan las rebajas de invierno: "Por tradición, me gusta venir el primer día"

María Asunción González y Esther Esteban, madre e hija respectivamente, son conocedoras de que en algunos establecimientos ya habían comenzado hace algunos días los descuentos de la campaña de invierno. Pero a ellas les gusta "por tradición", aguardar en las puertas de El Corte Inglés del paseo de Sagasta de Zaragoza para disfrutar juntas del primer día oficial de rebajas.

"Venimos siempre a primera hora y vamos directas a por lo que ya tenemos fichado", comenta Esther Esteban. "En mi caso, unos botines que el jueves, 5 de enero, costaban 107 euros y me los he llevado por 79", reconoce la zaragozana, antes de ir a "por unas blusas" para su madre.

Con un 50% de descuento, para su "agradable sorpresa" ha encontrado este sábado Isabel Cascares, otra de las decenas de personas que desde las 09.45 esperaban la apertura del establecimiento comercial, un abrigo "que necesitaba comprar". "No vengo con un presupuesto ni mínimo ni máximo. Tengo claro que no me voy a ir a por una prenda de 300 euros, pero lo cierto es que tampoco pensaba que iba a encontrar tanta rebaja", comenta convencida de su compra.

Precisamente hasta la mitad de su precio original son los descuentos de hasta en 1.000 marcas en todas sus áreas que ofrece el establecimiento desde este 7 de enero. "Es cierto que ya contábamos con algunos descuentos, pero el concepto de rebajas sigue funcionando", afirma Isabel Paricio, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Aragón en El Corte Inglés

Día de descuentos y también de devolución de regalos

El 7 de enero es también la jornada de devolución de aquellos regalos con los que no han acertado los Reyes Magos. Es el caso de Patricia Ruiz, quien acompañada por sus padres, esperaba tan solo diez minutos después de que los comercios abrieran sus puertas este sábado, a que le cambiaran "un regalo". "Aprovecho así el día para echar un vistazo a todo y seguro que compraré algo más", aseguraba la joven.

Decenas de personas aguardaban la apertura de El Corte Inglés del paseo de Sagasta de Zaragoza este sábado, primer día oficial de las rebajas de invierno.

Tampoco se acercaron a El Corte Inglés con una idea clara de lo que iban a comprar los zaragozanos Lola Isla y José María Aiguabella, aunque sí les convencieron unas botas. "El concepto de rebajas como tal ya no existe. Los descuentos ya están en casi todas las tiendas desde hace casi una semana. Las ofertas on line también se multiplican y aquellas filas que se formaban hace años no tienen nada que ver con lo de ahora. Eso sí, hay que reconocer que nos hemos encontrado con buenos precios", aseguraba José María Aiguabella.

Qué otras tiendas han comenzado con las rebajas

Los grandes establecimientos que todavía no habían puesto en marcha su campaña de descuentos de invierno, también lo han hecho este sábado. Es el caso de las pertenecientes al grupo Inditex (Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Lefties y Oysho) en sus tiendas físicas, puesto que desde este 6 de enero sus rebajas, como las de El Corte Inglés, ya habían comenzado un día antes en las aplicaciones de cada marca y en sus páginas web.

Precisamente ese gancho online ha animado a Carlos López y a su mujer Adela Martín a acercarse a primera hora de este frío sábado a Zara. "Ayer -por este viernes- vimos en la web que una chaqueta de punto y una americana que me gustaban tenían el 40% de descuento cada una. Como soy más de probarme las prendas que de comprar vía online, nos hemos venido pronto y hemos tenido suerte", aseguraba la pareja al salir, bolsa incluida, de la tienda.

Unas rebajas de invierno que concluirán, de manera oficial, el 28 de febrero, y "vienen precedidas de campaña de Navidad muy positiva". "Esperamos que continúe el buen ritmo", concluyen desde El Corte Inglés.