Los clientes de Zaragoza apenas notan cambios en el primer día de rebaja del IVA

Necesaria pero insuficiente. Así ven los clientes de los comercios de alimentación zaragozanos la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno de España como parte del paquete de medidas anticrisis. Pese a ser festivo en la Comunidad, muchos supermercados han abierto sus puertas este lunes por lo que los compradores han podido comprobar cómo afecta la disminución de este impuesto a los productos considerados de primera necesidad, que pasan del 4% al 0%. Mientras, en las tiendas han trabajado a destajo durante estos días de Navidad para adaptarse a la nueva normativa en tiempo récord y cambiar los datos de los sistemas informáticos, así como los precios de los lineales.

"Solo he ido a por cuatro cosas porque la compra grande ya la hicimos. De momento no he notado mucha diferencia, pero supongo que al final serán uno o dos euros como mucho", resumía María Jesús Cuartero tras abandonar un céntrico y popular comercio de la capital aragonesa. Esta vecina veía "bien" la iniciativa del Ejecutivo central, pero consideraba que "tampoco soluciona nada" para aquellos que tengan verdaderos problemas para llegar a fin de mes. Como anunció la semana pasada el presidente Pedro Sánchez, los alimentos que pasan a estar gravados con un 0% de IVA son, entre otros, la leche, los huevos, el pan, las frutas y verduras y las legumbres. El descuento también afecta a la pasta y el aceite, al ser considerados habituales en la alimentación diaria, que pasan del 10% al 5%.

En el Alcampo de Utrillas, frente a la sección de panadería, se encontraban esta mañana Inmaculada Sierra y Armando Carnicer, que se mostraban críticos con la utilidad de la rebaja. "De barato no tiene nada. Los precios siguen iguales, no he visto que hayan bajado", aseguraba ella, que contaba que la barra de pan que acababa de introducir en su carro costaba 1,14 euros, cuando anteriormente "no llegaba al euro". "La otra que está arriba vale 1,69", lamentaba a su vez Carnicer. "Es un engañabobos", añadía Sierra.

También Pablo Pina, que estaba comparando los precios de los cartones de leche, opinaba de una forma similar. "De momento no lo estamos notando, pero todo esta carísimo", aseguraba. María Cortés, por su parte, se encontraba en la sección de frutería y, aunque este lunes no iba a hacer una compra grande para comprobarlo, estimaba que el descuento "no va a ser gran cosa". "Algo que valga un euro con un 4% se le quitarán 4 céntimos. No es lo mismo la bajada que la subida que hubo, que fue mucho más grande", añadía.