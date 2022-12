Farmacias de guardia en Zaragoza el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero

Las farmacias zaragozanas no descansan en Nochevieja y Año Nuevo. No todas, al menos, porque siempre hay alguna cruz verde luminosa en un radio no demasiado alejado de todos los domicilios zaragozanos, para repartirse la cobertura de las principales áreas de la ciudad. Además de las farmacias de 24 horas y 365 días al año, que por su licencia siempre están disponibles, las que prestan servicio de guardia parcial o total se encargan de que todo el mundo esté surtido de lo que necesite. Hay que estar prevenido, por ejemplo, para cualquier exceso culinario en la cena de fin de año, y todas aquellas personas que siguen tratamientos cuentan con esa solución de emergencia ante la necesidad extra de algún medicamento.

Farmacias abiertas el sábado 31 de diciembre en Zaragoza

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30

Avda. Cesáreo Alierta, 113. 876 662 010 (sector San José).

Avda. de La Jota, 53-55. 976 470 842 (sector Avda. Cataluña).

Avda. de Madrid, 255-257. 976 530 065 (sector Delicias).

Avda. de Valencia, 9. 976 555 280 (sector Gran Vía).

C/ Conde de Aranda, 53. 976 432 704 (sector Centro).

C/ El Castellar, 26. 976 377 896 (sector Torrero).

C/ La Paz, 25. 976 230 555 (sector Centro). De 9.30 del sábado 31 a las 9.30 del domingo 1 de enero

Avda. de Madrid, 151.

C/ Sangenis, 2. 976 331 193.

C/ Comuneros de Castilla, 13. 976 293 866 (sector Las Fuentes).

C/ Francisco Martínez Soria, 18. 976 743 466 (sector Actur).

C/ Reina Fabiola, 2. 976 417 439 (sector San José).

C/ San Juan de la Peña, 155. 976 514 382 (sector Arrabal).

Pº. de Fernando el Católico, 65. 976 358 178 (sector Gran Vía).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

REFUERZO. De 9.30 a 13.30

ARRABAL-ACTUR-AVDA. CATALUÑA:

Avda. Cataluña, 298.

Avda. Santa Isabel, 185 (B.º Santa Isabel).

C/ Fuendejalón, 5.

C/ Manuel Viola, 4.

C/ María Zambrano, 10.

C/ Octavio Paz, 12.

C/ Pablo Iglesias, 17.

C/ Pablo Neruda, 11.

C/ Salvador Allende, 35-37.

C/ San Juan de la Peña, 181.

C/ San Juan de la Peña, 7.

Carretera de Montañana, 282 (B.º Montañana). Pastriz.

C/ Corona de Aragón, 8. CENTRO:

C/ Candalija, 4.

C/ Coso, 106.

C/ Estébanes, 31.

C/ Manifestación, 11.

C/ Ramón y Cajal, 47-49.

C/ San Vicente de Paúl, 25.

C/ Santa Inés, 10.

C/ Torre Nueva, 1.

Camino de las Torres, 40.

Pº de la Independencia, 6.

P.º de la Independencia, 25.

P.º de las Damas, 19. DELICIAS-ALMOZARA:

Avda. de Madrid, 185.

C/ Antonio Leyva, 30.

C/ Berna, 9.

C/ Bonn, 10.

C/ Don Pedro de Luna, 94.

C/ Escultor Palao, 20.

C/ Federico Ozanám, 55-57 (B.º Valdefierro).

C/ Ibón de Estanés, local 3.

C/ Julián Sanz Ibáñez, 37.

C/ María Guerrero, 8.

C/ Unceta, 63-65.

C/ Vicente Berdusán, 44.

Urbanización Torres de San Lamberto, 12-A.

Vía Hispanidad, 136.

Vía Hispanidad, 56. GRAN VÍA-CASABLANCA-VALDESPARTERA:

Avda. Ilustración, 14. Montecanal.

C/ Ciudadano Kane, 31.

C/ Corona de Aragón, 53.

C/ Doctor Cerrada, 24-26.

C/ La Vía, 35.

C/ Moncasi, 15.

C/ San Antonio Mª Claret, 20.

C/ Santa Teresa, 59.

C/ Violante de Hungría, 10.

P.º de Fernando El Católico, 31.

P.º Teruel, 29. SAN JOSÉ-LAS FUENTES-TORRERO:

Avda. de San José, 61.

Avda. del Compromiso de Caspe, 29.

Avda. del Tenor Fleta, 71.

C/ García Lorca, 6.

C/ Higuera, 46.

C/ Jaén, 2.

C/ La Amistad, 13.

C/ Lasierra Purroy, 38.

C/ Lorenzo Pardo, 23.

C/ Maestro Estremiana, 12.

C/ Miguel Servet, 101.

C/ Miguel Servet, 21.

C/ Miguel Servet, 84.

C/ Oviedo, 179.

C/ Rodrigo Rebolledo, 43.

Travesía Puente Virrey, 58-60.

Farmacias de guardia el domingo 1 de enero en Zaragoza

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30

C/ Don Jaime I, 23. 976 299 748 (sector Centro).

C/ Estébanes, 31. 876 632 463 (sector Centro).

C/ La Caza, 11. 976 934 285 (sector Valdespartera).

C/ María Moliner, 18. 976 271 766 (sector San José).

C/ Tomás Bretón, 36. 976 552 907 (sector Gran Vía).

C/ Villa de Plenas, 1-3. 976 529 465 (sector Arrabal).

Camino de la Mosquetera, 56. 976 333 151 (sector Delicias).

Pº de la Independencia, 6. 976 224 140 (sector Centro). De 9.30 del 1 de enero a las 9.30 del 2 de enero

Avda. de Cataluña, 88. 976 294 773 (sector Avda. Cataluña).

Avda. de Cesáreo Alierta, 55. 976 427 855 (sector San José).

C/ Tintoretto, 14. 976 259 890 (sector Parque Venecia).

Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. 976 221 393 (sector Centro).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

Vía Hispanidad, 136. 976 338 069 (sector Delicias).

Vía Univérsitas, 2. 976 350 759 (sector Delicias).

