Denuncian a tres presuntos ‘black panther’ por amenazas y terminan acusados por mentir

El 30 de diciembre de 2020 Starling S. de la C., de 22 años, e Isaac S. C., de 19, denunciaron a cuatro supuestos miembros de la banda latina Black Panther (tres varones y una mujer) por amenazas de muerte. Según dijeron entonces, las intimidaciones habían empezado tres meses antes, tiempo durante el cual los habían perseguido en varias ocasiones por la calle con machetes y cuchillos y recibían fotos de miembros de la banda en actitud desafiante.

Los dos jóvenes indicaron ante la Policía que la "instigadora" de las amenazas era Vanessa Fabiana C. A., paraguaya de 20 años, quien había sido novia de Isaac S. C. y, tras cortar, se había juntado con miembros de los Black Panther y ahora era su supuesta cabecilla. Según el exnovio, la chica es "capaz de cualquier cosa". De hecho, a él llegó a acuchillarlo en una pierna –tal y como recordó este martes durante la vista oral– y ahora está pendiente de ser juzgada por esta agresión. La joven ha sido detenida también por robos con violencia y en un vídeo exhibido ayer se la veía agrediendo a otra chica.

Entre los encargos que Fabiana C. A. habría hecho a los supuestos miembros de la banda identificados como José Iñaki G. M., guineano de 21 años, y los nicaragüenses Iván Antonio L. S., de 22, y Bryan P. M., de 21, estaba el de intimidar y amenazar de muerte a Isaac S. C. y Starling S. C. Este último manifestó ante los agentes que tenía miedo de que le hicieran algo a él o a su hijo de ocho meses, ya que un día que iba con el niño lo persiguieron por la calle.

Los denunciantes aportaron a la Policía numerosos archivos de fotografías y vídeos en los que los acusados aparecían haciendo símbolos de los Black Panther y desafíos a la banda rival Dominican Don’t Play con frases como "pantera hasta la muerte".

Los agentes que investigaron los hechos dieron total credibilidad a la denuncia presentada por Sarling S. C., dominicano, e Isaac S. C., nicaragüense, y plasmaron en su informe que la pertenencia de un individuo a estas bandas puede causar un gran temor a sus víctimas dadas su peligrosidad, agresividad y la tenencia de armas en sus ataques. Máxime, como en este caso, cuando habían llegado a perseguirlos con armas y no podían hacer una vida normal.

El trabajo policial llevó a la detención de Fabiana C., José Iñaki G., Iván Antonio L., y Bryan P. Incluso la jueza instructora valoró que existía riesgo de agresión e impuso a los cuatro una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con ellos mientras durase la causa. Es más, el pasado 5 de diciembre, la jueza de lo Penal encargada de enjuiciarlos ordenó su ingreso en prisión, ya que no se presentaron a la vista oral que debía haberse celebrado ese día.

Absueltos en el acto del juicio

Este martes, los tres varones acusados (la mujer no acudió) -representados por los abogados José Antonio Rubio, Óscar Espinosa y Alejandro Soteras- se enfrentaban a penas de cárcel por las amenazas de muerte, pero el cambio de versión de los denunciantes llevó a la fiscal a retirar la acusación y a la magistrada de lo Penal número 4 a dictar sentencia in voce absolviéndolos del mencionado delito y decretando su puesta en libertad. Dos salieron este martes de Zuera y el tercero, no, pues está preso por otra causa.

En su declaración, Isaac S. C. y Starling S. de la C. responsabilizaron a Fabiana C. A. de las amenazas (por las que será juzgada cuando sea localizada) y eximieron de responsabilidad al resto. "La culpable de todo es ella", dijo Isaac, y su amigo Starlin lo secundó: "La Fabi engatusa a la gente para que se peleen por ella". La fiscal les preguntó si cambiaban su versión por miedo y respondieron que no. Al indicarles que denunciar falsamente es un delito contra la Administración de Justicia y que serían investigados Starling contestó: "Sí, claramente lo sé y sé que voy a tener problemas con la justicia".