Beatriz Berné: "Debe ponerse el foco en el agresor, solo él sabe cuándo y cómo va a hacer daño a una mujer"

La comandante de la Guardia Civil, Beatriz Berné Macipe, (Zaragoza, 1977). Licenciada en la carrera militar en 2007, ha pasado por destinos como El Vendrell, dirigió el equipo antidroga en Barcelona, estuvo destinada en Europol en La Haya. Actualmente es jefa de la Policía Judicial e Información de la Comandancia de Zaragoza y trabaja estrechamente con la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la mujer.

Las perspectivas económicas para 2023, producto de la crisis energética y la guerra en Ucrania, no son buenas. ¿Circunstancias así influyen en el aumento de la delincuencia?

Sí, porque al final la base fundamental de la familia y de las personas que conviven es que todo fluya con normalidad en su intimidad y en su hogar. En cuanto hay un elemento que no permite un equilibrio en su vida diaria, como que no llegue el dinero para comer, pagar el gas, la luz..., desequilibra mucho a las personas y se acaba traduciendo en delitos. Seguramente, delitos leves, pero de gente que, por poner un ejemplo, se ve obligada a robar para comer o para poder moverse o ir a trabajar.

También para la violencia de género.

Sí, porque hay crispación en las personas, sentimientos de frustración, de no poder sacar adelante una familia. La gente está enfadada y, al final, lo paga con el que tiene más cerca, cosa que debería de cambiar, pero es así.

Este 2022 ha sido galardonada con el premio Meninas por su trabajo contra la violencia a las mujeres. ¿Sabe igual que una medalla?

No. Sabe mejor. Para mí ese premio es algo muy simbólico. Primero, por la confianza que han depositado en mí la delegación y la subdelegación del Gobierno, aunque dije y reitero que no es un trabajo ni muchísimo menos exclusivo mío. Segundo, porque la ayuda que estamos prestando a muchas mujeres es muy importante. Y luego hay un aspecto especial y es que las Meninas las hacen presos de distintas cárceles y no hay ninguna igual. Esa labor es una pequeña rehabilitación, por eso sabe mejor que una medalla.

En ese acto abogó por hacer ‘cambios sustanciales’ en la ley, como poner el foco en el maltratador.

La ley en su día se hizo bien, pero llevamos un recorrido muy largo y esto no tiene marcha atrás. Se está trabajando lo mejor que se puede desde todos los ámbitos (públicos y privados) pero hay que hacer un cambio. A lo largo de los años me he dado cuenta de que el único que tiene claro cuándo, cómo, dónde va a hacerle daño a una mujer es el agresor y, a lo mejor, su entorno.

Imagino que tiene algo en mente.

El cambio sustancial tendría que venir por hacer una valoración del riesgo del agresor y un seguimiento obligatorio, del cual quedara constancia en un sistema que compartimos las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tanto agresor como víctima se mueven por el territorio, hay cambios de demarcaciones policiales y esa información sobre el agresor se pierde porque no queda registrada en el sistema Viogén. También debería hacerse un seguimiento psicológico de los agresores e incorporar los informes al sistema. Mi enfoque es ayudarlos a ellos a que se olviden de sus potenciales víctimas, del odio, del resquemor, de lo que pueda haber detrás, que siempre lo hay, pero con la intención de ayudar a la víctima y de que ellos no se conviertan en unos asesinos.

Hombres y mujeres no somos víctimas ni autores de los de los mismos delitos. ¿Qué punto de vista aporta la mujer contra la delincuencia?

Al final, creo que se basa en la forma de ser. Nos guste o no, seguimos teniendo diferencias. A lo largo de estos años he trabajado con muchísimos hombres y he comprobado que nosotras somos más organizadas y vamos más al detalle. Ellos tienen una visión tridimensional, más amplia. Y las dos formas se complementan muy bien.

¿Qué tiene que ofrecer la Guardia Civil para atraer a más mujeres y que sientan que van a poder aportar todo su talento?

La visibilidad de las que llevamos muchos años. Hacen falta referentes. A nivel interno y externo.

¿Los estereotipos de género están presentes en la sociedad y en la Guardia Civil. ¿Cómo se combaten?

Con el día, a día. Si tú haces tu labor, hay muchas personas que se dan cuenta de que da igual que seas un hombre o una mujer.