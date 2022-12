Tres detenidos por el robo y la paliza que sufrió hace un mes un joyero de Zaragoza

La Policía Nacional ha logrado identificar y detener a tres hombres por el violento atraco perpetrado el pasado 22 de noviembre en la joyería Antón, un conocido establecimiento del barrio de Las Delicias de Zaragoza. Los delincuentes no solo se llevaron un importante botín, sino que dejaron malherido al propietario, quien tuvo que ser asistido después en el Hospital Clínico. Aunque fueron dos los individuos que entraron en la tienda, las pesquisas policiales han permitido averiguar que contaron con otro colaborador.

Según ha podido saber HERALDO, las detenciones de F. G. B., R. C. G.D. y E. C. T. se produjeron esta semana: en concreto, las dos primeras el martes y la tercera, ayer, miércoles. La Policía imputa a los tres la autoría del robo con violencia, pero a F. G. B. le atribuye también un segundo delito de lesiones, tras haber sido identificado como la persona que golpeó e hirió al joyero. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, en funciones de guardia, está pendiente de tomarles declaración para decidir si los envía o no a prisión. Pero parece que la intención de la Fiscalía es solicitar su envío al centro penitenciario de Zuera.

Como adelantó en su día este diario, el atraco se produjo a media mañana, cuando dos individuos se presentaron en la tienda, ubicada en el número 142 de la popular avenida de Madrid, y se dirigieron al dueño fingiendo estar interesados en unas joyas. En cuestión de segundos, estos dos hombres se abalanzaron sobre el joyero, con quien se ensañaron, propinándole numerosos puñetazos y patadas. Acto seguido, cogieron todo lo que estaba a su alcance y se marcharon rápidamente del local. Parece que fuera podría estar esperándoles el tercer implicado en el robo con algún vehículo para ayudarles a escapar.

La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Clínico Universitario con numerosas contusiones por todo el cuerpo. Pero su entorno explicaba ese mismo día que se encontraba «físicamente bien». Se trata de un empresario muy conocido en Las Delicias, donde lleva regentando su negocio alrededor de 35 años. Además de a la venta de joyas, en la tienda se dedican a la compra de oro al peso.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso, y una vez allí se encargaron de tomar huellas del mostrador y de las diferentes vitrinas que hubieran podido tocar los atracadores. Los dos hombres que accedieron a la joyería salieron huyendo del establecimiento con bastantes piezas, sin que por ahora haya trascendido a cuánto asciende el botín. No obstante, la hermana de la víctima, que acudió allí en cuanto tuvo conocimiento de lo sucedido, reconoció que en este negocio «se lleven lo que se lleven, se llevan mucho».

"Lo han atacado por la espalda"

«Han entrado dos personas y mientras los estaba atendiendo lo han atacado por la espalda. Lo han tirado, le han dado patadas y se le han llevado todo lo que han podido. Le han pegado una paliza», lamentaba la mujer, que añadía que ya en otras ocasiones se habían producido robos en el negocio, pero nunca con violencia. Al parecer, según informaron desde la Policía, los agresores utilizaron un arma simulada para atemorizar al vendedor.

«No sé cuánto se han llevado, mi hermano estaba muy nervioso, le han quitado todo lo que tenía por encima del mostrador», indicó la mujer. También desconocen si pudieron sustraer, asimismo, alguna joya del escaparate, ya que al llegar comprobaron que estaba desordenado.