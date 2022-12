PP-Cs y PSOE acercan posturas de cara a un acuerdo con el futuro campo de fútbol

Tras un año de tensiones por el proyecto del nuevo campo de fútbol, que se tradujo en el voto negativo de los socialistas a la operación, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la concejal socialista, Lola Ranera, se dieron otra oportunidad. "El PSOE ha dado un paso", dijo el edil de Cs al finalizar la reunión, aunque no tuvo claro si es "definitivo e irreversible". "Ha habido buena disposición", añadió la líder de la oposición, que dijo estar "satisfecha" y que se mostró convencida de que "habrá nuevo campo de fútbol".

La reunión en principio estaba destinada a resolver las "dudas" que tenía Ranera y que le llevaron a votar en contra de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sostiene el modelo de financiación. Para los socialistas, era necesario aclarar la tasación de los 20.500 metros cuadrados de aprovechamiento terciario que se trasvasan al estadio para posibilitar su financiación y conocer las bases del modelo de explotación.

Además, pidieron los detalles del futuro uso de los 22.000 metros cuadrados calificados para tiendas y oficinas y que finalmente no se van a utilizar en la operación. Es un suelo que ha quedado inscrito en el registro de la propiedad a la espera de que se le dé una ubicación física en la ciudad.

"Víctor Serrano no es lo mismo que Jorge Azcón, ni los intereses son los mismos. Con Serrano podemos llegar a acuerdos"

Pese a no obtener muchos datos, Ranera fue optimista. "Víctor Serrano no es lo mismo que Jorge Azcón, ni los intereses son los mismos. Con Serrano podemos llegar a acuerdos", aseguró. El concejal le confirmó que la tasación del suelo se conocerá antes de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y que tendrán los informes de viabilidad económica antes de que se lance el proceso de contratación, al que en principio aspirará el Real Zaragoza.

Respecto a los 22.000 metros cuadrados, Ranera anunció que quiere que, una vez ubicados en un suelo público tras cambiar el Plan General, destinarlos a viviendas tuteladas o una residencia comunitaria ‘intergeneracional’, para jóvenes y personas mayores. El PSOE no quiere que se venda esa parcela, que Urbanismo valora en 15 millones de euros, sino que se destine a ese nuevo uso.

Serrano no ahondó en este asunto y aplaudió "la nueva disposición" y el "cambio de posición" del PSOE, pero evidenció que hay una discrepancia. Para el concejal de Urbanismo esos usos lucrativos se deben vender para destinar el dinero que se obtenga a pagar la recuperación del Huerva y la Ciudad del Deporte, tal y como pactó con Vox y Podemos. "Una vez que el gobierno conozca el proyecto del PSOE lo valorará. Pero no haremos nada que ponga en peligro los acuerdos con otras formaciones", dijo Serrano, que planteó la opción de financiar la residencia con otros suelos, no con los 22.000 metros sobrantes.

Tensión entre Serrano y Calvo

Serrano y Ranera se reunieron después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, aceptara hace unos días al concejal de Urbanismo como mediador con el PSOE tras una pregunta en las Cortes del líder de Cs, Daniel Pérez Calvo. La iniciativa de su compañero de partido, planteada bajo la premisa de que "Serrano no es Azcón", enfadó al concejal de Urbanismo, que ayer deslizó que "debía estar hablada con Lambán" previamente.

En un tono duro con Lambán y Pérez Calvo, Serrano dejó claro que el Ayuntamiento no precisa de "tutelas" y que en el asunto de la Romareda la coincidencia del alcalde y él es "total". Las palabras de Serrano obtuvieron respuesta de Pérez Calvo, que evidenció la ruptura entre ambos. "No voy a entrar a valorar las declaraciones de Serrano, que se califican por sí solas. Hoy ha quedado claro por qué tomé la iniciativa en este asunto y que acerté de lleno".