Mariló Moreno: "Llegamos a la Policía Local como los astronautas a la Luna"

Esto de nacer el mismo día que Carlos III de Inglaterra…Así es (sonríe). El 14 de noviembre de 1948. El mismo día que el Príncipe Carlos. Perdón, que el rey, que ahora es rey.

Él se pone a trabajar como rey a los 73 años y usted ya hace un tiempo que se jubiló…Bastante tiempo. Pasé a segunda actividad de la Policía Local en 2003. En estos momentos tengo movilidad limitada. Aquí me tiene, con mi marido a todas partes.

Pues yo la veo muy bien.Salvo por la movilidad, me encuentro bien. No como cuando era joven y entré en la Policía Local, que entonces se llamaba Policía Municipal, pero no me quejo.

Concretamente, usted forma parte de la primera promoción de la Policía Local, la de 1972.Efectivamente. El Ayuntamiento nos reconoció hace unas semanas como Zaragozanas ejemplares.

Fueron un ‘boom’ en los 70.Nadie esperaba nuestra llegada. Yo trabajaba en la mercería de mi madre desde los 12 años. Nací en la plaza de Sas. Veía las torres del Pilar nada más nacer.

¿Cómo entró en el cuerpo municipal?Vi un artículo en el Heraldo que decía que iban a entrar 20 policías locales y me animé. Era 1972. El alcalde era Horno Liria, y el concejal del área, Alfonso Soláns.

¿Las bases de la oposición eran como las de ahora?Pues no (sonríe, de nuevo).

¿A qué se debe la carcajada?A las bases, que eran muy especiales...

¿Por ejemplo?Había que tener de 23 a 35 años, pues entonces la mayoría de edad era a los 23 años. Además, ser soltera o viuda.

¿Y casadas?No, casadas, no: solteras o viudas, como le decía. Había que medir por lo menos 1,60 metros. También era necesario pasar un examen de cultura general y no sufrir enfermedades. ¡Ah!, que me olvidaba, y además tener una conducta intachable.

¿Y cómo se medía la conducta intachable?Pues no se lo creerá, pero los policías iban alrededor de las casas de las candidatas y preguntaban a los vecinos por nosotras. No hubo ningún problema, aunque hacía teatro en Agálmata, y mis amigos de teatro eran un poco izquierdosos, y eso no estaba muy bien visto en esos años.

El caso es que pasó el periodo de prueba.Sí, sí. Nos sacaron pronto a la calle. El uniforme constaba de falda-pantalón, una guerrera o camisa blanca con corbata negra y botas hasta debajo de la rodilla. En verano, no llevábamos guerrera, pero sí camisa de manga larga y ¡corbata! a 40 grados. En verano, no llevábamos botas, sino zapatos de medio tacón. Todas íbamos con los pies destrozados por eso.

¿Cómo las aceptó la ciudadanía?Reconozco que era una aventura, pero fue bien. Llegamos a la Policía Local como los astronautas a la Luna: no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar pues no había habido antes mujeres en el cuerpo, pero había ilusión, curiosidad y valentía. Estuvimos dos años de interinas y hubo que aprobar la oposición en 1974. ¿Decía que cómo nos acogió la ciudadanía?

Sí, eso es lo que le he preguntado, Mariló.

Muy bien. Nos destinaron primero a zonas de vigilancia en mercados y zonas azules, lo que ahora son aparcamientos. Después, yo estuve en Servicios Especiales. Desde luego, mi profesión ha sido un regalo de Dios. Pasé a segunda actividad en 2003 y ahora estoy jubilada y vivo en Las Pedrosas.

En las puertas de las Cinco Villas, viendo el Prepirineo.Eso es el paraíso. Soy concejala y todo desde hace siete años. Somos menos de cien vecinos. La peluquería y la farmacia la tenemos en Gurrea, que pertenece a la provincia de Huesca, pero muy bien por lo demás. A ver si se pasa un día usted por allí, que me ha parecido muy simpático.

Muchas gracias, Mariló.Muchas gracias a usted por acordarse de nosotras.