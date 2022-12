Las compras abarrotan el centro y las grandes superficies en el último acelerón prenavideño

Las compras prenavideñas abarrotaron ayer el centro y las grandes superficies en el último acelerón antes de la Nochebuena. El mejor termómetro fueron la calle de Alfonso I y la plaza del Pilar, que vivieron, en palabras de los propios comerciantes, "uno de los sábados más potentes del año", algo que se repitió en centros comerciales como Puerto Venecia o Gran Casa.

La afluencia se notó ya desde primera hora en puntos como el Mercado Central. Especialmente, en carnicerías, pollerías y pescaderías. "Ha sido un día espectacular", confirmó su gerente, Fernando Benito. Según dijo, están siendo semanas "muy buenas". "Ahora solo queda rematar. Esperamos unas jornadas muy intensas de cara a la Nochebuena. Hay gente que aguarda hasta el último momento porque prefiere producto fresco y no congelar", manifestó.

Las hubo, como Clara Blas, que se acercaron para ver el ambiente y, de paso, comprar "cosas de capricho" para las cenas con la familia. "Me llevo croquetas, cachopos y hamburguesas", decía en uno de los puestos del mercado. A pocos metros, Ana Jarabo, una habitual, aprovechó para llenar "algo más" el carro pensando en las comidas de estos días. "Siempre compro merluza y gambas, y hoy me he llevado también pulpo. Ha subido todo, pero no ahora, llevamos ya un tiempo así", comentaba en una de las pescaderías.

El pequeño comercio asegura estar "contento" con las ventas. Muchos, explicó el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Empresarios de Zaragoza y Provincia, Antonio Tornos, temían que el bum del Black Friday frenase el consumo las semanas posteriores. "Pero la gente parece animada, a pesar de todo, y ha seguido comprando", expuso.

Quienes se acercaron hasta el centro apenas daban crédito. "Hay gente para aburrir, es una barbaridad", aseguraba Pascual Abad en la calle de Alfonso I tras comprar un regalo para su hermana y otro para el amigo invisible.

En las tiendas apenas había descanso entre cliente y cliente. "Ha sido una semana bastante dura, y el fin de semana aún más", reconocía Zaida Ortega, responsable de una de las perfumerías de esta arteria comercial. Tampoco hubo respiro en las administraciones de lotería, con decenas de personas ‘a la caza’ de un último décimo antes del Sorteo Extraordinario del día 22.

En centros comerciales como Gran Casa hubo que guardar fila para comprar anillos, videojuegos o colonias. También en Puerto Venecia aumentó la afluencia, y aunque gran parte de los ciudadanos adelantaron y planificaron sus compras para el Black Friday, se espera que hoy vuelva a pasar lo mismo. "La campaña de Navidad ha comenzado con fuerza", afirmó su gerente, Yolanda Gimeno, que confía en que los buenos datos se mantengan hasta final de año. No en vano, quienes aún tengan compras pendientes tendrán en las próximas horas una nueva oportunidad, ya que, como ya es tradición en las semanas previas a la Navidad, las grandes superficies abrirán también en domingo.

Largas filas para ver el belén

La muestra del Pilar fue otro de los puntos que más público congregó. Para comprar churros o una patata asada hubo que armarse de paciencia, algo que también sucedió con el belén, con una fila que daba la vuelta. "Hemos venido a pasar el día y a comer en los puestos", contaba Antonio Campaña en un variopinto grupo con gente de León, Alicante o Murcia mientras esperaba su turno.

Encontrar sitio en un bar tampoco era fácil, ya que hasta las terrazas estaban al completo gracias al calor de los calefactores, dejando "buenas sensaciones" a comerciantes y hosteleros tras dos navidades difíciles por la covid.