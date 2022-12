División en el PSOE de Cinco Villas al votar una consejera socialista en contra de los presupuestos

La comarca de las Cinco Villas aprobó el pasado martes los presupuestos para el año 2023 que ascienden hasta 5.581.200 euros, pero el pleno comarcal no estuvo exento de polémica. El grupo socialista tuvo un voto en contra de su propio partido ya que la alcaldesa de Sos del Rey Católico, María José Navarro, se opuso al ser rechazada una enmienda que presentó para que se le subvencionara el servicio deportivo de su municipio "al igual que ocurre en Ejea y Tauste".

El presidente comarcal, Santos Navarro, recalcó que "ese tema se había hablado en la comisión previa al pleno" y que desde comarca se había emitido un informe sobre el servicio deportivo sosiense que desaconsejaba hacer este tipo de convenio en el caso de Sos, porque "no cumple con los requisitos que debe de cumplir un servicio municipal ni por número de usuarios, ni por tipo de personal que lo presta", como sí suceden en el caso de Ejea de los Caballeros y Tauste.

Según la alcaldesa de Sos, el municipio cuenta con un técnico deportivo, al igual que ocurre en Tauste y Ejea de los Caballeros, aunque éste no está subvencionado por la partida indicada en los presupuestos. "Es una situación injusta e inexplicable. No se ha valorado esa posibilidad en base a un informe técnico que indica que lo que queremos es un operario de servicios múltiples, pero no es así", explicó María José Navarro.

Por contrapartida, en el informe del servicio de deportes refleja, según la comarca, que el monitor que actualmente tiene contratado el consistorio sosiense "no presta solo servicios deportivos, porque no hay suficiente número de usuarios para completar su jornada laboral. Así, realiza otros trabajos que no tienen que ver con el deporte". La alcaldesa argumentó en el pleno que "perdía servicios" si pedía la delegación de otros municipios.

No obstante, el presupuesto de Cinco Villas se aprobó inicialmente por mayoría absoluta en el consejo celebrado el pasado martes en la sede comarcal con 17 votos a favor (PSOE y PAR), 11 abstenciones (PP, IU, CS y CHA) y tres votos en contra (Dos de Ejea y uno del PSOE). La cantidad es superior a la del año pasado en más de 216.000 euros.