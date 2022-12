Aguarón pierde cerca de 200.000 euros del Plan Plus provincial

El Ayuntamiento de Aguarón ha quedado excluido definitivamente del Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación de Zaragoza para 2022, después de no haber presentado la documentación necesaria para el control de la Cámara de Cuentas de Aragón, requisito indispensable para recibir los fondos provinciales. En total, según coinciden fuentes municipales, la cuantía que dejará de percibir la localidad es, aproximadamente, de 200.000 euros.

Como consta en el portal del Tribunal de Cuentas, el Consistorio sí está al día de la información relativa tanto a la cuenta general municipal como a la de la sociedad de desarrollo en los ejercicios 2019 y 2020, pero no en la correspondiente a 2021. Según reconoce el alcalde, Juan Carlos Bernal (PP), esto ha ocurrido porque al presentar ante la Cámara regional los resultados de la mercantil -que se creó hace 16 años para crear un polígono industrial hoy inexistente- se constató que los generales no figuraban.

Bernal, que gobierna en minoría después de que su pacto con CHA se disolviera, lo achaca a malentendidos derivados del cambio en el puesto de secretario municipal, aunque también acusa a su antiguo socio de gobierno y al PSOE de "poner palos en las ruedas". "Siempre he intentado saca la situación a flote, al margen de partidos y temas personales. He intentado sentarnos a hablar pero no he encontrado la misma actitud, cuando nosotros apoyamos total e incondicionalmente a Chunta", alega.

Alberto Ruesca, el anterior primer edil hasta el verano de 2021, niega la mayor y sostiene que siempre le ha ofrecido "diálogo y poder resolver de una vez el tema de la sociedad, y el alcalde no ha querido". "También dejé mis cargos en la sociedad porque pensé que sería más fácil que hablasen entre dos que ser tres", sostiene.

Por su parte, desde el PSOE, Lucio Cucalón puntualiza que "las cuentas de la sociedad estaban en tiempo y forma, pero no las del Ayuntamiento" y adjudica el problema a un malentendido entre Alcaldía y Secretaría. También apunta a la nula disposición a negociar del actual regidor.

Bernal explica que en los próximos días se convocará un pleno del Ayuntamiento para validar la cuenta general de 2021 y, posteriormente, "intentaremos hablar con la DPZ".