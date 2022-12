El PSOE de Calatayud recurre la retirada de una de sus mociones en el último pleno

El PSOE de Calatayud ha registrado un recurso de reposición contra la decisión de retirar de la votación una de sus mociones presentadas en el último pleno ordinario del Ayuntamiento bilbilitano. En la iniciativa, que estaba en el orden del día de la sesión del miércoles 30 de noviembre, se hacía constar la posibilidad de iniciar los trámites para acometer catas arqueológicas en el castillo de Doña Martina y un proyecto para "ponerlo en valor".

Tras 40 minutos de debate, el planteamiento no se sometió a votación de la corporación. Fue después de que, primero, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, plantease que tras una profunda investigación la propiedad de la fortaleza no está clara, ya que no aparece en los inventarios municipales de las últimas décadas ni tampoco se puede concretar en el Registro de la Propiedad.

Entonces Gimeno planteó la posibilidad de retirar la moción hasta determinar quién es el dueño, pero la portavoz socialista Julia Olivas lo rechazó y propuso modificar el texto para contemplar que primero se tendría que averiguar la titularidad, cambios que en anteriores ocasiones el PP ha promovido para enmendar mociones de Vox.

A renglón seguido José Hueso (Cs) apeló a otro punto del articulado para solicitar la retirada del debate y que no se llegase a votar hasta que se incorpore la documentación que atestigüe quien es responsable del recinto. Olivas, por su parte, mostró su preocupación porque esta medida pueda sentar un precedente para no debatir, por no escuchar el criterio del secretario y adelantó que pedirá un informe de legalidad.

Esta decisión, consideran desde el PSOE, es un procedimiento "no ajustado a derecho". En sus alegaciones, los socialistas aseguran que la nulidad de la retirada radica en la "vulneración de los derechos" de sus concejales.