La moderación de la inflación facilitó el acuerdo para resolver la huelga del bus

A la espera de que los trabajadores decidan el día 13 si respaldan el preacuerdo alcanzado por Avanza y el comité para desbloquear el convenio y acabar con 650 días de conflicto laboral en el bus urbano, la ciudad aplaudió este viernes el final de los paros. Tras la endiablada negociación, atrás quedan casi 90 reuniones, 197 días de huelga y 51.300 horas descontadas a los conductores. Y en el día después, existía la convicción de que, junto al enorme esfuerzo negociador, factores externos como la moderación de la inflación fueron el acicate para devolver la normalidad al servicio de transporte.

Así lo creen varios responsables de la negociación, que indican que el IPC del 6,8% en noviembre, conocido el pasado miércoles después de cuatro meses de bajada y con unas expectativas de moderación de los precios, fue determinante. Mantener una huelga en la que ya se había logrado una cláusula de revisión salarial del 12% no tenía mucho sentido en ese contexto. Además, la ruptura entre los sindicatos Sattra y CUT permitió que se desbloqueara la situación.

Pero para mayor garantía para los trabajadores, se asegura la cobertura del 75% del IPC de los cuatro años de convenio, siempre con el mínimo del 12%. Así lo propuso el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) y así lo aceptaron las partes. Además de esta cláusula, la actualización de los salarios será del 8,5% para los cuatro años de convenio.

La cuestión retributiva era la clave en la negociación. La desorbitada inflación del último año y la amenaza que suponía para el poder adquisitivo de los trabajadores era el gran escollo para dar con una solución. Pero no solo se han mejorado los salarios. Además de los numerosos avances en materia social, los trabajadores logran dos días de reducción de jornada y que el 50% de la plantilla tenga descanso en un fin de semana completo. Sin embargo, los empleados renunciaron al registro de jornada, que se estudiará en una comisión específica.

La empresa asumió que ha tenido que "ceder bastante". "Pero el punto era tan crítico que el acuerdo se tenía que producir", explicó el director de Avanza Zaragoza, Guillermo Ríos. "La situación era insostenible y afectaba a la viabilidad de la compañía", declaró. "Para nosotros lo importante era el preacuerdo. Pero nos gustaría que aprendiéramos de esto y que la próxima vez llegáramos a un acuerdo sin tantos días de huelga", declaró Ríos, que confió en empezar a recuperar el número de usuarios.

El presidente del comité, José Manuel Montañés, consideró que este conflicto se podría haber cerrado antes. "Llevábamos muchos meses diciendo que si la empresa negociaba podríamos llegar a un acuerdo", dijo. Afirmó que "no se han alcanzado los objetivos, ni siquiera la mitad, pero de momento es el menos malo", explicó. Aseguró que no van a plantear ninguna posición ante el referéndum y que la plantilla tendrá libertad para decidir. "Si deciden que no es suficiente, seguiremos adelante", declaró.

En el Ayuntamiento primó la satisfacción. "Es una buena noticia. El acuerdo era justo, aunque a todos nos hubiera gustado que hubiera llegado antes. Espero que se vote y que el transporte vuelva a la normalidad", dijo el alcalde. "Es un buen convenio", añadió la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, que también confió en empezar a recuperar a los usuarios.