Avanza y el comité del bus urbano de Zaragoza siguen sin negociar a 48 horas del ultimátum

La concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, y el comité de huelga de Avanza se reunieron ayer en el Ayuntamiento en un nuevo intento por buscar una solución al conflicto del bus, que sigue dejando esperas de más de media hora en las paradas de lunes a viernes.

Para los trabajadores fue una reunión del todo insatisfactoria, ya que el Consistorio "no puso ninguna nueva propuesta sobre la mesa". "Se ha limitado a asegurar que no podía hacer nada. Le hemos dicho abiertamente que esperábamos mucho más de ella", contó su presidente, José Manuel Montañés, al acabar.

Las partes salieron apenas una hora después sin ni siquiera cerrar un compromiso para que empresa y trabajadores retomen las negociaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) antes de que expire el plazo dado por Avanza, que retirará su oferta –una subida del 8,5% y una cláusula de revisión del 12% que, unida al resto de pluses, supondría un incremento del 16%– si no se llega a un acuerdo antes del jueves. "Para lo que hemos hecho no hacía falta estar más rato", dijo el líder de Sattra.

Chueca, no obstante, instó a apurar estas últimas 48 horas para evitar más perjuicios a los ciudadanos, a la concesionaria, a los trabajadores y al propio servicio, que sigue sin recuperar las cifras previas a la pandemia. Como ejemplo puso a las trabajadoras de la limpieza, que alcanzaron un preacuerdo in extremis que evitó la huelga. "Es importante que todas las partes reflexionen. La alternativa a no negociar es peor para todos", incidió.

No parece, sin embargo, que las posturas vayan a variar a corto plazo. "Nosotros insistimos en reunirnos donde haga falta o en poner a un mediador. Hemos dado todas las opciones, pero no han aceptado ninguna", dijo Montañés, antes de reiterar el rechazo de la plantilla tanto a la oferta que hizo Avanza en verano como a la que posteriormente puso sobre la mesa el órgano de mediación.

Especialmente crítico se mostró el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), tercer sindicato con mayor representación en el comité. "Ha sido vergonzoso, lamentable y rozando la humillación. Es imposible hacer peor las cosas, pero lo más grave es que el comité de huelga sigue actuando como invitado en este teatro", aseguró en sus redes sociales.

Una oferta a punto de expirar

Si no se llega a un acuerdo antes del jueves, la negociación entrará en una nueva fase en la que se hablará "solo" de 2023, según advirtió el director de Avanza, Guillermo Ríos, a mediados de mes. Esto haría desaparecer las subidas salariales previstas para 2021 y 2022, de un 1% y un 4%, respectivamente. El propio Ríos subrayó ayer que si hay una reunión será "para firmar y acabar con esta situación". La concesionaria insiste en que, tras cerca de 90 encuentros en el servicio de mediación, poco queda por hablar, y en que, ante este escenario –que provoca pérdidas de más de 500.000 euros mensuales a la empresa y de

entre 300 y 400 a los trabajadores– solo queda cerrar el convenio. "Estamos a entera disposición del comité. Creemos que hay que reflexionar, ser responsables y acabar con esta situación, que es insostenible", afirmó.

Pese a que las partes no han vuelto a sentarse en una misma mesa desde el pasado día 11, el contacto es prácticamente diario, por lo que no pueden descartarse movimientos de cara a las próximas horas, antes de la fecha límite.