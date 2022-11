Las farmacias vuelven a tener amoxicilina infantil tras agotarse hasta los sobres 

Las farmacias aragonesas vuelven a tener amoxicilina en formato jarabe, que es la fórmula dirigida a la población infantil, después de tres semanas de desabastecimiento en toda España. Se trata de un antibiótico, compuesto por penicilina, que se utiliza para combatir infecciones bacterianas como anginas, otitis o neumonías, que desde principios de noviembre había escaseado debido al “aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias, sumado a problemas de suministro”, según explicó la Agencia Estatal del Medicamento.

"A finales de la semana pasada comenzamos a recibir de nuevo en las farmacias la amoxicilina en jarabe para la población infantil y se está reestableciendo el suministro con normalidad", dice Raquel García Fuentes, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. "Aunque todavía tiene validez la propuesta de sustitución del jarabe por los comprimidos de 500 miligramos que se ha estado realizando estos días, los padres y madres pueden estar tranquilos porque el medicamento vuelve a estar en las farmacias", confirma García Fuentes e insiste en que ante cualquier duda en su administración "las familias pidan siempre consejo a su farmacéutico".

A pie de calle, la satisfacción también es máxima. “Afortunadamente para todos hemos vuelto a la normalidad y se ha restablecido el suministro de amoxicilina infantil”, asiente, satisfecha, la farmacéutica Carmen Soteras. “El jueves pasado no teníamos ninguna caja de este antibiótico en solución y llevábamos así varias semanas, pero el viernes pudimos comprar ya en el almacén”, dice Soteras. “Yo he hecho algo de acopio, he comprado 10 unidades, por si acaso vuelve a pasar”, afirma esta farmacéutica.

Y es que estos días atrás sin este medicamento no han sido fáciles en las boticas. “El mismo día en el que nos llegaba el protocolo del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza para poder sustituir la amoxicilina infantil que viene en formato de jarabe por sobres de 250 miligramos o comprimidos de 500 miligramos que son los formatos para adultos, se nos gastaron los sobres de 250 mg y no había tampoco en el almacén. Fue en cuestión de horas”, explica la farmacéutica.

“No nos quedó otro remedio que recurrir a la caja de comprimidos de 500 miligramos”, afirma Soteras. Eso sí, “reajustando la dosis en función de la edad y del peso del niño”, explica, y este cambio “solo estaba indicado para niños mayores de 6 meses”, indica la boticaria.

Dificultad para ajustar la dosis

Este medicamento se presenta en comprimidos ranurados que “permiten fraccionarse para administrar medio comprimido, que puede disolverse en agua”, indicaba el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza en su circular del pasado día 21 de noviembre en la que daba algunas recomendaciones a las farmacias zaragozanas “para paliar los problemas de suministro de las suspensiones pediátricas de Amoxicilina 250 mg”.

Sin embargo, advertían de que “la ficha técnica no contempla esta modalidad de administración, ya que la ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución, pero no asegura la división en dosis iguales”. Aun así, “es la opción más accesible ante la falta de suministro existente”, confirmaban.

De esta dificultad deja constancia Carmen Soteras: “ajustar la pauta para niños pequeños es complicado porque al dividir una pastilla no puedes asegurar que recibe la dosis adecuada. Era un lío tremendo”, dice la farmacéutica, que celebra que el desabastecimiento haya sido “puntual y esporádico”.

Como alternativa, un antibiótico de segunda elección

Los pediatras aragoneses también han estado estas semanas pendientes del desabastecimiento de este antibiótico y en sus recetas lo tenían en cuenta y buscaban otras opciones. Ante esta escasez “hemos buscando alternativas como antibióticos de segunda elección”, explica Elena Javierre, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría.

Es el caso de la cefalosporina, otro antibiótico de la familia de la amoxicilina pero con un espectro más amplio, que viene en jarabe en su versión infantil. Ha sido la opción más escogida por los pediatras para los niños más pequeños, los bebés de menos de un año.

“La Agencia Española del Medicamento recomendaba ofrecer la amoxicilina en comprimidos de 500 miligramos, que es para adultos, pautada para niños que pueden tomar medio comprimido chafado y disuelto en agua, es decir, 250 miligramos”, dice Javiere. Sin embargo, los bebés necesitan una dosis menor y “era inviable volver a partir el medio comprimido de 250 miligramos porque no estamos seguros de la dosis que estamos dando”, asegura esta pediatra. Por eso, “para ellos hemos estado recetando un antibiótico de segunda elección en jarabe, en sustitución de la amoxicilina”, afirma la presidenta de la asociación aragonesa de pediatría.

La pauta, en función del peso y de la enfermedad

La pauta de antibiótico que debe tomar cada niño va en función de su peso y también de la enfermedad que está padeciendo. No es lo mismo unas anginas que una neumonía y la dosis del medicamento varía. “Un niño de un año y medio que está en torno a los 10 kilos de peso tomaría unos 40 o 50 miligramos de antibiótico para unas anginas, mientras que para una neumonía la dosis aumentaría a 80 o 90 miligramos”, explica Elena Javierre.

“Nosotros tenemos que hacer el cálculo para cada niño en función de su peso. Si determinamos que a ese niño hay que darle 500 miligramos al día de amoxicilina, podemos sustituir el jarabe por un comprimido de 500 mg, partido por la mitad: 250 miligramos por la mañana y 250 miligramos por la noche”, determina Javierre.

Una situación de desabastecimiento que puede volver a pasar

Para esta pediatra el problema de la falta de suministro que se ha vivido las últimas semanas en las farmacias se ha debido al aumento de infecciones respiratorias en los niños, algo que "en esta época es normal”, asevera Javierre. Sin embargo, “el problema es que a esta situación se ha sumado la gripe y la deuda inmunitaria”, explica la pediatra. Es decir, “al prevenir del contagio por la covid a los niños, la población infantil ha estado sin el contacto con otros virus durante mucho tiempo y ahora son susceptibles de contraer más enfermedades de virus respiratorios”, concluye la presidenta de los pediatras aragoneses.

Para Raquel García Fuentes, esta situación de desabastecimiento podría volver a producirse porque "estamos en un momento convulso en el que hay bastantes factores que pueden influir en el acceso a los medicamentos: los precios, las materias primas, la energía, la globalización, la guerra de Ucrania.... Es la tormenta perfecta. Esperemos que no vuelva a pasar pero no estamos exentos de ello", lamenta la presidenta de los farmacéuticos de Zaragoza.