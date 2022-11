Jardines de Arizabalaga: “Es como pisar nieve virgen, cuesta hasta caminar”

Tras 5 meses de obras, los niños del barrio de Jesús de Zaragoza por fin han podido volver a uno de sus parques más demandados: los jardines de José Pablo Arizabalaga, situado junto a la Casa Solans, en la avenida de Puente del Pilar. Sin embargo, el regreso no ha sido tan idílico como pensaban. El parque ha abierto hace solo unos días y las quejas entre los usuarios no paran de crecer.

“Vi que lo habían abierto después de tantos meses y fui con mi hijo de tres años. Mi primera impresión al verlo fue mala. Faltaban elementos, como los columpios. Han dejado solo la estructura”, se queja Laura Díaz, vecina de la zona y madre de un niño de 3 años. “Además, el tobogán estaba oxidado. Un niño que jugaba con mi hijo se tiró por él y se manchó todo el pantalón de óxido. Al verlo, no dejé a mi hijo tirarse”, lamenta Díaz.

María Pilar López pasó esta semana con sus dos hijos de 8 y 5 años con la intención de quedarse a jugar pero al ver las condiciones en las que se encontraba, optaron por irse. “Está hecho un desastre”, dice esta zaragozana. “No han puesto los columpios ni han reformado el resto de juegos. Los travesaños de madera de la estructura de los columpios están podridos”, explica López. “Vamos, que nosotros no vamos ni a pisarlo”, asegura esta madre.

El suelo de arena no compactable que se ha instalado en los jardines de José Pablo Arizabalaga. M.O.

Una arena por la que “hay que escalar”

Lo de “pisarlo” parece ser complicado a tenor de lo que cuentan los usuarios. “Han puesto una arena en el suelo muy suelta y en gran cantidad", dice María Pilar López. Algo que ,a priori, gusta a los más pequeños que pueden jugar con cubos y palas, sin embargo, "el comentario entre los padres es que hay que escalar para poder entrar de la cantidad de arena que hay”, se queja María Pilar López. “Estamos todos dejando de ir por la arena y el mal estado de los juegos”.

Coincide con ella Laura Díaz. “Te hundes y cuesta hasta caminar. Es como si fuera arena de obra, sin consistencia. No es como la de la playa, es como pisar nieve virgen”, explica esta madre zaragozana. “A mi hijo se le hundía el pie entero hasta el tobillo y llevaba todo el zapato lleno de arena. Tuvimos que quitarnos el calzado en un banco antes de volver a casa y salió muchísima arena”, relata esta vecina.

“Al llegar a casa estaba tan disgustada que mandé una queja al Ayuntamiento de Zaragoza en la que expuse las malas condiciones en las que se había abierto”, asegura Díaz. Desde el servicio de Parques y Jardines atendieron su queja pero “solo me dieron explicaciones sobre la arena. Me dijeron que la superficie había sido sustituida por arena no compactable, cumpliendo con la normativa de seguridad, pero no me dijeron nada de los columpios ni del estado del resto de juegos, como yo les había solicitado”, remarca. "Para llevar 5 meses cerrado, podían haberlo abierto en condiciones", lamenta esta usuaria.

Los vecinos denuncian el mal estado de los jardines de José Pablo Arizabalaga tras 5 meses de obras. M.O.

“No me extraña que estuviese el parque vació. Apenas había niños a pesar de que lleva varios días abierto. Antes era un hervidero”, insiste Díaz y añade ”después de tanto tiempo esperando que acabaran las obras, al final hemos tenido que cambiar definitivamente de parque. Es una pena”, lamenta.

Estos días, con la lluvia, el suelo de arena se había compactado y se podía caminar con normalidad, sin embargo, muchos de los usuarios, padres y madres del colegio Hilarión Gimeno que está a pocos metros, coinciden en el mal estado en el que han dejado el equipamiento.

"Los padres y madres del colegio nos comentan que han puesto arena de playa y que es peligroso. Algunos de ellos han presenciado ya alguna caída tanto en la zona infantil como en el parque de mayores, por el estado del pavimento, que no está bien señalizado", afirma Lourdes López, secretaria del AMPA del CEIP Hilarión Gimeno.

Retrasos y falta de información

La Asociación de Vecinos del barrio de Jesús no está satisfecha con el resultado de los trabajos. “Han estado 5 meses de obras y solo han cambiado el suelo”, lamenta Raúl Gascón, presidente de esta entidad vecinal. “Lo cerraron a mitad de junio y empezaron a trabajar, pero estuvieron solo 15 días con las máquinas y se fueron, dejando el parque cerrado y sin suelo durante todo el verano”, explica Gascón.

“Volvieron el 10 de septiembre, justo cuando comenzaban los colegios, y a finales de mes volvieron a desaparecer dejando el parque cerrado de nuevo”, recuerda. “A finales de octubre volvieron las máquinas y lo han abierto hace unos días. Con tanto tiempo, pensábamos que igual iban a arreglar también el vallado perimetral, porque le hace falta una mano de pintura y cambiar alguna de las láminas que están rotas”, afirma el presidente.

“También pensamos que iban a cambiar los juegos ya que algunos están oxidados pero todo eran conjeturas porque, a pesar de que hemos enviado varias quejas al Ayuntamiento de Zaragoza para saber la razón de que el parque llevase tanto tiempo cerrado y para conocer qué es lo que se iba a hacer, ninguna ha sido contestada a día de hoy”, lamenta Gascón.

Sobre los cambios que se han realizado en este equipamiento infantil, el presidente de la AAVV del barrio de Jesús confirma que “cambiar el suelo era necesario porque había un suelo de tierra que no amortiguaba los golpes de los niños si se caían. Pero nosotros habíamos pedido que lo cambiaran por suelo anti impacto, un suelo compacto de caucho que está en muchos parques zaragozanos. En lugar de eso, han puesto arena”, explica Gascón.

Se trata de un parque cercano a varios colegios que, además de la zona infantil, cuenta con una zona de ejercicios para personas mayores y está protegido de la circulación por lo que “es un parque muy concurrido por los niños al salir de clase”, explica el presidente de la entidad vecinal.

La arena no compactable que han instalado en el suelo de los jardines de José Pablo Arizabalaga tras 5 meses de obras. M.O.

“Los niños de esa zona se quedaron sin parque durante 5 meses y ahora no se ha abierto en condiciones óptimas porque faltan los 4 columpios de la zona infantil y no han arreglado el vallado perimetral”, lamenta. “Esta misma semana he enviado una nueva queja donde les exigimos que nos de información”, asegura Gascón.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que “se ha realizado una renovación de la arena, que tiene una función amortiguadora". Se trata de unas mejoras que "se realizan cada tres o cuatro años en todos los parques infantiles que tienen arena, ya que es más segura en caso de caída de los niños”.

Sobre los retrasos en su apertura, el consistorio se justifica “porque hubo un fallo de organización en la contrata de mantenimiento. Explican también que “el columpio se retiró porque al hacer la labor de saneamiento se detectó que la base estaba deteriorada y podría acabar por romperse a medio plazo” y añade que ”dado que hay distintos parques infantiles en las proximidades, se optó por abrirlo sin columpios, hasta que puedan reponerse”.