El investigador Juan Mangas, premio de la Real Academia Zaragoza en Químicas

El investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) Juan Mangas, ha sido galardonado con el premio de investigación de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza 2022 en la sección de Ciencias Químicas.

Durante el acto de entrega de galardones, el investigador premiado presentó el tema de su investigación, 'Cascadas catalíticas en síntesis quiral', que trata de solucionar las limitaciones actuales de la biocatálisis a través de tres métodos: construcción de cascadas quimioenzimáticas, evolución dirigida, y construcción de catalizadores híbridos.

Según informa la Universidad de Zaragoza, Juan Mangas-Sánchez se doctoró en Química Orgánica por la Universidad de Oviedo en 2013 bajo la supervisión de Vicente Gotor-Fernandez trabajando en nuevas rutas quimioenzimáticas para la preparación de alcoholes quirales usando tanto enzimas como catalizadores químicos.

Realizó después una estancia postdoctoral de dos años en la Universidad de Lund (Suecia) en el grupo del profesor Patrick Adlercreutz trabajando en la optimización de procesos enzimáticos para la producción de biodiesel, glicéridos especiales y prebióticos.

En 2015 se incorporó al grupo de Nicholas Turner como investigador asociado en el Instituto de Biotecnología de Manchester y durante los primeros tres años, trabajó en el descubrimiento, caracterización y aplicaciones sintéticas de imino reductasas como parte de un proyecto conjunto con la Universidad de York financiado por la Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC UK). Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en revistas como Nature Chemistry, Journal of the American Chemical Society, o Angewandte Chemie.

Durante este periodo, estableció colaboraciones activas con distintas empresas como Johnson Matthey, Roche, GSK, Prozomix, or Pfizer para aplicar estos enzimas en la síntesis de fármacos, por lo que recientemente ha recibido el premio Rita and John Cornforth award de la Royal Society como parte del equipo de la Universidad de Manchester junto a colegas de la Universidad de York, Prozomix, y GSK.

Ha trabajado después en el mismo centro en la evolución dirigida de oxidasas usando herramientas computacionales con el objetivo de predecir mutaciones beneficiosas y aumentar la eficiencia catalítica de estos enzimas y en junio de 2020 se incorporó al ISQCH, en Zaragoza, donde desarrolla su carrera como investigador principal contratado por la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID).

Es coautor de 40 trabajos de investigación en el campo de la biocatálisis aplicada y de 5 capítulos de libro, ha participado en los congresos y simposios más importantes en el campo de la biocatálisis como ponente y realizado estancias cortas como investigador visitante en otros laboratorios de prestigio como en el Laboratorio de Biología Estructural de York o el Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC.

La Real Academia de Ciencias de Zaragoza entrega sus premios desde 1997 en cuatro categorías correspondientes a las secciones de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales.

Cada año se entregan dos, y en 2022 han correspondido a las secciones de Químicas y Naturales. Además de Juan Mangas, en esta edición ha resultado premiada Sara Palacios Blanco.