Detenido un paciente tras amenazar con apuñalar a su médica en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido este jueves a mediodía a un joven tras protagonizar un violento altercado en el centro de salud Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Según pudo saber HERALDO, este paciente, de poco más de 20 años, acudió a ver a su médica y le exigió que le prescribiera unas pastillas tranquilizantes. Y como no pudo hacerlo, el joven reaccionó de forma agresiva y mediante gestos amenazó con apuñalarla.

Al parecer, la víctima pudo pedir ayuda y aunque el centro de salud, ubicado en el número 2 de la calle Petunia, no tiene vigilancia privada, no tardaron en acudir agentes de la Policía Nacional y de la Local. De hecho, los primeros procedieron a la detención del paciente, que fue trasladado a comisaría, donde se acogió a su derecho a no declarar. En cualquier caso, dada la entidad de lo sucedido, ha quedado arrestado en los calabozos y mañana será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia.

Según fuentes próximas al caso, parece que la médica había prescrito al joven los fármacos que toma habitualmente, pero este le pidió más. Cuando le dijo que no podía darle más medicación de la pautada, se produjo el altercado que acabó con la detención del varón.

El altercado causó un enorme revuelo en el centro médico, pero parece que la médico no resultó finalmente herida y, una vez recuperada del susto, pudo continuar asistiendo después a otros pacientes. Se suma esta a otras agresiones denunciadas este años por los sanitarios aragoneses.

342 agresiones hasta septiembre

Según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad, de enero a septiembre de este año se produjeron 342 agresiones a sanitarios. Estas cifras preocupan y mucho. Por ello, desde el sindicato CSIF reclaman más medidas de seguridad para los sanitarios.

«Los profesionales se sienten indefensos y vulnerables. El número de agresiones continúa creciendo y no vemos que la Administración esté tomando medidas suficientes para afrontar esta situación. Es urgente dotar de más medidas de seguridad para frenar las agresiones», afirmaba tras uno de los últimas agresiones Jessica Fessenden, enfermera y responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Aragón. Apuntó que solo diez centros de salud tienen vigilante de seguridad y todos ellos se encuentran en la ciudad de Zaragoza, «ninguno en el medio rural».

Las cámaras de seguridad tampoco están generalizadas. De hecho, estas mismas fuentes indicaron que apenas hay cinco en toda la Comunidad. Por ello, reclamaron cámaras y vigilantes en todos los ambulatorios, además de completar la instalación del botón del pánico. También consideraron necesaria una mejor organización del personal y un aumento de plantillas puesto que muchos ataques «se producen por situaciones de tensión y largas esperas de los pacientes».

La mayoría de las agresiones registradas hasta septiembre se habían producido en el sector 3 de Zaragoza (95), seguido de Huesca (68) y del sector 1 (50) y 2 (46) de la capital aragonesa. Más de un tercio de los atacados eran enfermeros, mientras que un 24,56% ejercían la medicina.