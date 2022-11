Herrarte se disculpa por la frase "desacertada" sobre Irene Montero y pide no desviar el foco de lo importante

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza y concejal de Ciudadanos, Carmen Herrarte, se ha disculpado por la frase "tremendamente desacertada, que pudo ofender a alguien", cuando, este martes, en la comisión del área dijo "que las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa".

Herrarte también ha pedido disculpas porque políticamente se ha desviado la atención de lo "realmente importante", que es que hay una ministra del Gobierno de España, Irene Montero, que ha sacado una ley que está permitiendo "que violadores, pederastas y todo tipo de delincuentes sexuales vean reducidas sus condenas y salgan a la calle".

Como ejemplo, ha citado el caso, en Zaragoza, de un abusador sexual de una niña de los 8 a los 14 años, que era su sobrina y verá reducida posiblemente su condena.

"La realidad de las cosas -ha dicho- es que hay una ley hecha por este Gobierno que permite que los violadores salgan a la calle y los delincuentes sexuales vean reducidas sus condenas y ese es el foco del problema y el Gobierno lo debe corregir de forma exprés".

Desproporcionado

Sobre quienes piden su dimisión, como los tres grupos municipales de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha contestado que se disculpa por decir una frase "inconveniente y desafortunada en la forma", pero ha incidido en que se ratifica en el contenido político de lo que dijo. "No nos quedemos en la anécdota, sino que el asunto es que el Gobierno de España ha puesto en marcha una ley que permite que los violadores salgan a la calle".

A su parecer, es "desproporcionado" que por una frase inconveniente se pida su dimisión, cuando hay una ministra de España que ha sacado una ley que permite que los violadores salgan a la calle.

Puesto que en su intervención de este martes también criticaba actitudes de otras mujeres de izquierda que habían sacado el pecho en una iglesia, ha comentado: "No puedo alterar los hechos que se han producido". Ha abundado en que en esa frase concreta no estuvo afortunada en la forma, pero se ha vuelto a ratificar en el contenido político porque "lo importante no es quedarse en la anécdota, sino centrarse en la gravedad de la ley que permite que los violadores salgan a la calle".

También ha criticado que los tres grupos de izquierda del Ayuntamiento de Zaragoza, PSOE, Podemos y Zaragoza en Común, no acudieran a la Junta de Portavoces convocada este martes tras la comisión para abordar este asunto.

En cuanto al calificativo de "impresentables" que ha aplicado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, a sus palabras, Herrarte ha trasladado su "completo respeto", al tiempo que lo ha considerado "coherente y lógico con la línea que se ha seguido en este asunto".