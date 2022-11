Ruptura total en las negociaciones del pacto convenio del Ayuntamiento de Calatayud

El proceso de negociación para que los empleados laborales y funcionarios del Ayuntamiento de Calatayud cuenten con un nuevo convenio colectivo y pacto, respectivamente, ha pasado este jueves de estar en vía muerta a una rotura total del diálogo. Si hace un mes era el sindicato UGT el que anunciaba que se levantaba de la mesa, esta tarde ha sido CSIF, tras una asamblea, el que ha decidido dar por finalizadas las conversaciones. Horas después, el equipo de gobierno del Consistorio, la coalición de PP y Cs, enviaba un comunicado en el que presentaba "20 medidas de mejora de las condiciones de los trabajadores municipales" con una vigencia de cuatro años.

En ese documento se incluye la carrera profesional con 75 horas de formación para todos los grupos, incremento en dos días en el caso de fallecimiento de familiar de primer grado, 30 euros más en ayudas sociales, seguros de accidentes por invalidez absoluta, gran invalidez y fallecimiento con el incremento sobre las coberturas; renovación del carnet de conducir para los que requieran esta condición, defensa jurídica en primera instancia, premio de jubilación, acceso gratuito a instalaciones municipales y el anticipo de nómina de 1.500 euros.

También se citan planteamientos como reconocer trabajos extraordinarios con cuantías incrementadas sobre las existentes, plus de nocturnidad de 180 euros en jornadas como Nochebuena y Nochevieja, seguro de responsabilidad civil, licencias no retribuidas por asuntos propios, reconocimiento de los trabajos de superior categoría, disfrute de los días 24 y 31 de diciembre que se consideran festivos (no laborales y no recuperables), flexibilidad horaria, ayudas a la natalidad de 125 euros e incrementos sobre los pluses de festividad (de 28 a 30 euros, y de 60 para Navidad y Reyes), nocturnidad (de 22 a 25 euros y las noches de 24 y 31 de diciembre y del 15 de agosto, 180 euros por noche).

Fuentes de CSIF y de UGT, entidades mayoritarias entre funcionarios y laborales, remarcan que todas estas propuestas ya estaban encima de la mesa desde hace tiempo y que su envío en un comunicado no se les ha notificado previamente. La central de funcionarios subraya que este paso se da "como fruto a nuestra decisión, consecuencia, por otra parte, del malestar, descontento y desánimo que hay dentro de la plantilla". "Es oportunista e insuficiente, una nimiedad en comparación con la pérdida de derechos que venimos denunciando", remarcan.

Desde UGT consideran este paso como "indecente" y una "tomadura de pelo" y sostienen que es "un movimiento para engañar a la opinión pública". "De las 20 medidas, 15 ya están reconocidas", insisten y se remiten a un comunicado de febrero. Al mismo tiempo, fuentes del sindicato adelantan que "nos vamos a levantar de cualquier negociación" porque a su juicio "el alcalde demuestra que no hay buena fe".

A su vez fuentes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, con participación minoritaria, coincidían en que esta propuesta ya estaba desde hace tiempo sobre la mesa, antes de que UGT y CSIF se levantasen de la mesa. Por su parte, anticipaban que se está valorando denunciar la inactividad del pacto convenio" y también remarcan que "hay horas que se están pagando por debajo del precio real".

Dentro del comunicado, el Ayuntamiento apunta que está "a la espera del dictamen del Ministerio de Hacienda acerca de la jornada laboral de 35 horas semanales, el pago por incapacidad laboral transitoria desde el primer día de baja y el proceso de prejubilación como se estime, de acuerdo a las directrices para todas las Administraciones Públicas". También recuerda que los trabajadores percibirán en noviembre el 1,5% con carácter retroactivo desde enero en sus nóminas y que igualmente se aplicará desde enero de 2023 un incremento salarial del 2,5%.