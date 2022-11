"A veces no hay nadie que lo pueda llevar, y ese día no va al cole. No me voy a arriesgar a que mi hijo vaya solo por esta carretera"

Yunes Nahhas, de 13 años, tiene 1.400 metros desde que sale de su casa, en la Urbanización San Jorge (carretera de Cogullada), hasta la parada de bus de San Juan de Mozarrifar, donde lo recoge un vehículo de la compañía de Autocares Watsa para ir al IES Villanueva de Gállego con el resto de sus compañeros. Hasta este curso, el autobús lo recogía y lo llevaba desde la carretera de Cogullada hasta la puerta del centro, donde cursa 2º de la ESO, pero desde septiembre la compañía ya no hace esta parada, y la familia denuncia la "peligrosidad" que tiene este tramo para los tres chicos que se ven afectados.

"Son 400 metros de carretera sin acera ni arcén. Ahora han limpiado la vía y aún se puede ir pisando la línea blanca, pero hace cuatro días ni eso. Y por las mañanas, a las 7.30 que tendría que salir andando para llegar a la parada de San Juan, es difícil que lo distingan los coches en la oscuridad, y más a esa hora que hay un tráfico notable. No le puedo dejar que vaya solo. Yo trabajo y mi mujer, también. A veces no hay nadie que lo pueda llevar. Y el día que no estamos no va al cole porque no me voy a arriesgar a que mi hijo vaya andando solo por esta carretera tan peligrosa", denuncia Fawaz Nahhas, que lleva un mes y medio reclamando al Servicio Provincial de Educación y al propio centro una solución a su caso.

En la misma situación que ellos se encuentra otra familia que vive en la carretera de Cogullada y lleva también a sus hijos al IES Villanueva de Gállego. En este caso, ambos progenitores se turnan para poder llevar a sus hijos al colegio, pero reconocen que andando el tramo es "peligroso" porque no hay acera, y por la misma circulan desde patinetes y bicicletas a coches, motos y autobuses.

La DGA asegura que el alumnado diseminado y el de urbanizaciones no tiene derecho a transporte. Aunque hasta este curso, Yunes Nahhas, de 13 años, y otros 2 alumnos afectados sí disponían de este servicio.

Desde el Servicio Provincial de Educación aseguran que el alumnado diseminado y el de urbanizaciones "no tiene derecho a transporte", lo cual contradice el testimonio de esta familia, que lleva 15 años viviendo en esta urbanización y hasta la fecha -reiteran- no se habían encontrado con este problema. "El año pasado venía el autobús. Lo recogía el primero, y luego a la vuelta lo dejaba el último, y no hubo problema para darle ese servicio, pero este año desde el principio empezamos con las discusiones con la secretaría del instituto y con el servicio provincial", lamenta Nahhas, que tiene a otro hijo estudiando Bachillerato en el IES Clara Campoamor de Parque Goya, al que sí recoge y trae de vuelta un autobús escolar.

Preguntado por esta cuestión, el departamento de Educación señala que el autocar del IES Clara Campo "no ha puesto ningún problema en recoger a los chicos". Por el contrario y, según las mismas fuentes, la empresa de transporte encargada de la ruta escolar del IES Villanueva de Gállego alegó que había problemas para que entrara el autobús por esta carretera porque después no podía dar la vuelta. Nahás insiste en que a su hijo mayor lo recoge un autobús "grande" que atraviesa todo el pueblo, por lo que no comprende que la excusa ahora sea esa.

"Tengo otro hijo en Parque Goya, en Bachillerato, y lo traen normal sin ningún problema, y cuando estudiaba también aquí mi hija hace diez años, nunca jamás hemos tenido esta situación. El servicio llegaba hasta aquí a recoger a la chica y ahora al chico. No entendemos por qué este año no", subraya esta familia, al valorar que detrás de este cambio podría haber una razón presupuestaria que nadie asume.

"El problema yo creo que es el presupuesto, que el servicio provincial no quiere pagar, y las víctimas son nuestros hijos. Como no quieren gastar, les han negado este derecho, y después de marearnos durante un mes y medio diciendo que iban a solucionar el problema, tanto por parte del instituto como por parte del servicio provincial, al final dicen que no porque la empresa se ha negado a ofrecer ese servicio. Yo discutí con ellos. Les pregunté que quién era el contratante y quién el contratado. Se supone que el contratante es el que tiene que poner las condiciones, y aquí estoy viendo que es al revés... El contratado pone las condiciones y el contratante tiene que obedecer esas condiciones quedándonos nosotros sin servicio", concluye este padre.