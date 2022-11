Un 'photocall' entre la añoranza y la mirada al futuro

Por la alfombra roja de la Gala Heraldo 2022 'Cómo hemos cambiado' celebrada este miércoles en el Auditorio de Zaragoza pisaron con fuerza muchos invitados que vivieron los momentos previos entre animados corrillos. Momentos después, sobre el escenario de la Sala Mozart se repasaron los acontecimientos más relevantes de los últimos 40 años de las historia de Aragón, los que coinciden con el aniversario del Estatuto de Autonomía.

Este argumento contribuyó a que la representación política fuese notable, con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al frente. “Al llegar he visto la cola que había para entrar en el Auditorio y me he quedado sorprendido, lo que demuestra el afecto que la sociedad aragonesa siente por HERALDO”, comentó.

No pudo asistir el presidente de las Cortes, Javier Sada, pero sí lo hizo la vicepresidenta primera, María Rodrigo. “Tengo los mismos años que el estatuto –recordó–, así que me hace especial ilusión repasar en clave de humor cómo hemos evolucionado en este tiempo”.

Durante el momento 'photocall' no dejó de saludar a compañeros con los que coincide todos los días en el Parlamento aragonés. Y es que la representación de diputados fue muy alta. Se dejaron ver Javier Martínez, Mar Vaquero, Marta de Santos, Pili Mar Zamora, Marian Orós, Ramón Celma, Juan Carlos Gracia, Carlos Ortas... Sin duda, fue la delegación más numerosa.

También la del Ayuntamiento de Zaragoza fue notable, con el alcalde Jorge Azcón a la cabeza. Además, asistieron los concejales Lola Ranera, Víctor Serrano o Julio Calvo, y la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa María Serrano.

Minutos antes de que empezase la gala pasaron por la alfombra roja los protagonistas de la misma. El presentador y humorista Carlos Latre recordó los lazos que le unen a Aragón. “Tengo mucha familia, mi bisabuela era de Siétamo”, rememoraba junto a la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza López-Madrazo. Además, proseguía, “he venido mucho a actuar desde hace más de 15 años, así que intento informarme sobre los temas de la ciudad y sigo las andanzas del Real Zaragoza”.

El zaragozano Luis Larrodera se refería a la gala como “un regalo”. “HERALDO siempre ha estado muy presente en mi casa, cuando era de tamaño XXL, y me hace mucha ilusión formar parte de la misma”. El presentador salió junto a los actores de Oregón TV Jorge Asín, Marisol Aznar y David Angulo, que puso algunas de las notas musicales de la velada. Otras las protagonizaron los bailarines y cantantes del espectáculo musical Wah!, un 'show' de lo más disruptivo que está cosechando un gran éxito en Madrid.

A la entrada del Auditorio de Zaragoza, un modelo Cupra de Automóviles Sánchez daba la bienvenida al público. Entre los patrocinadores del evento también asistieron representantes de Grupo Plaza 14, Sphere y Atlas Copco.

Otros protagonistas fueron el director de cine Gaizka Urresti, el ex futbolista Juan Señor, o la presidenta y el director general de Bodegas Aragonesas, Virginia Gálvez y Enrique Chueca. El director de ESIC Zaragoza, Antonio Sangó, se mostraba encantado “de la labor dinamizadora de la economía que impulsa HERALDO”, y en la misma línea, José Luis Rodrigo, presidente de la Fundación Ibercaja, destacaba “el gran papel que realiza a diario para que los aragoneses estemos bien informados”.

En fin, que la representación de la sociedad aragonesa fue muy amplia. Así lo señalaron la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. Este recordaba en un corrillo que “las transferencias de la Universidad se produjeron en 1996; si comparamos la situación de antes y después no la reconoceríamos, ha cambiado mucho en calidad, investigación y en estar abierta a todo el estudiantado, además de que es mucho más europea. El autogobierno ha sido clave para que conseguir este logro”.

Para María Jesús Lorente, esta gala “es algo así como una cita que nos reconforta con la sociedad, un magnífico momento para reunirnos y echar una mirada a todo lo que ha sucedido durante 2002”. También se refirió a los 40 años del estatuto de autonomía, que “nos ha dado confianza y ha contribuido a que valoremos más nuestras posibilidades”.

En representación de HERALDO, su presidenta, Paloma de Yarza López-Madrazo , agradeció la asistencia de los invitados. En la gala también estuvieron el vicepresidente de HERALDO, Fernando de Yarza Mompeón; el director del diario, Mikel Iturbe; el director de Medios de Henneo, Miguel Ángel Liso; el director de Planificación Estratégica, Fernando García Vicente; el director comercial de Medios Regionales de Henneo, Sergio Muñoz, y el director de Márketing, Roberto Isasi.