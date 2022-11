Zaragoza amanece cubierta de niebla

Después de un otoño inusualmente cálido, noviembre está trayendo lluvias y un tiempo más característico de la época del año en la que estamos. Así, este lunes por la mañana se ha podido contemplar la primera niebla de la temporada, que ha cubierto la ciudad de Zaragoza por completo y ha dejado fotografías impactantes, como la de la basílica del Pilar, que era una figura borrosa detrás de la niebla y apenas se podía distinguir desde el puente de Santiago.

También se ha podido observar la niebla desde otros puntos de Zaragoza, como la plaza España o el Hospital Miguel Servet. Algunos zaragozanos no han dudado en compartir sus fotos de la bruma por redes sociales, las reacciones han sido variadas, desde los que se han mostrado sorprendidos y hasta los que se han alegrado por la primera mañana de niebla en la ciudad.

Las mañanas de niebla en Zaragoza ❤️ pic.twitter.com/1BgRWRHxD5 — Ana Rodrigo (@anarodrigo3) November 14, 2022

De ahora veis que no se ve el Servet de la niebla que hay pic.twitter.com/kWm0McPSYo — María 🌻🍀🌼 (@emeh65) November 14, 2022

Vaya niebla maja cubre Zaragoza pic.twitter.com/BziT9Ulnt2 — Aser (@DonPopotamo) November 14, 2022

Precaución al volante

A pesar de lo bonito de la niebla, la baja visibilidad causada por esta también puede aumentar el riesgo de accidentes por carretera. Algunos usuarios han agradecido no tener que coger el coche durante la mañana de hoy. "Agradezco estar de vacaciones porque no me gusta conducir con niebla", ha afirmado un tuitero.

Me despierto y veo que ha vuelto la niebla a Zaragoza. Agradezco estar de vacaciones porque no me gusta conducir con niebla... pic.twitter.com/mCtWsygRQQ — 🏳️‍🌈GORY🏳️‍🌈 (@GoryJCM) November 14, 2022

La Policía Local de Zaragoza ha recordado que "en días de niebla como el de hoy la calzada no está en las mejores condiciones". A través de su cuenta de Twitter han insistido en la importancia de aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y respetar los límites. También ha incidido en el uso correcto del alumbrado y en evitar las luces largas mientras se conduce bajo la bruma.

En días de #niebla como el de hoy la calzada no está en las mejores condiciones



👉 Aumenta la distancia de seguridad

👉 Reduce la velocidad y respeta los límites

👉 No olvides el alumbrado correcto

👉 Procura salir con tiempo



Debes #VerySerVisto por tu seguridad y la de todos pic.twitter.com/IEYaALdajV — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) November 14, 2022

La Agencia Española de Meteorología en Aragón (Aemet) ha anunciado que durante esta semana es muy probable que se mantenga la niebla y la bruma en zonas del valle del Ebro, en Alcañiz y en ciertos puntos del Pirineo aragonés. Para mañana martes se esperan lluvias en toda la comunidad autónoma, especialmente persistentes durante la tarde en los Pirineos.